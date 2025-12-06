Yeni Şafak
Süreci sabote eden riskler var

6/12/2025, Cumartesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında risklerin devam ettiğini ifade etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda önceki gün partiler nihai rapor için önerilerini sundu. AK Parti'nin rapora ilişkin öneri veren Şen, “Kamu düzenini korumamız ve bu süreçte de bir risk yönetimi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Zira her gün bu işi sabote etmeye çalışan pek çok kişi ve kurumu, görüyoruz. Dolayısıyla, risk yönetimini de yapmak ve kamu düzeninin korunması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

'ÖRGÜT DÜŞERSE SUÇLAR DA DÜŞER'

Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda da değişiklik yapılması önerileri olduğunu belirten Şen, "Yerel Yönetimler Kanunu ve ilgili idari mekanizmaları daha da fazla demokratikleştirilmeleridir. Misal, terör ve terör faaliyetleri bitmiştir, terör örgütü kendi varlığına son vermiştir. Bir belediyeye kayyum atanmışsa artık uygulamanın düşmesi gerektiği kanaatimizi paylaşıyoruz” dedi. Hukuki düzlem içinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Şen, “Örgüt üyeliği bir suç. Örgüt kendini feshettiyse suç ortadan kalkar. Yardım ve yataklık yapmıştır, fakat örgüt üyesi değildir, çok açıktır ki örgüt kendini feshettiyse yardım ve yataklıktan suçlamak da düşer. Bunlar örgütün kendini resmen feshettiğinin tescili yapıldıktan sonra olur” şeklinde konuştu.



