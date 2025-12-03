Terörsüz Türkiye tarihi bir hedeftir

Devlet Bahçeli.
MHP lideri Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır" dedi. "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa MHP içerisinde darbe mekaniği devreye girer" iddialarına da cevap veren Bahçeli, "Bunların hepsi fasa fiso" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin artık geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu vurguladı. Türkgün’e yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” sürecinin Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımı olduğunu belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” ifadelerini kullandı. "Terörsüz Türkiye" sürecinde provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağına dikkat çeken Bahçeli,
"Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir"
açıklamasını yaptı.
‘SEMPOZYUM ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ’
Mesut Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:
“Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen sempozyumun önüne çıkarılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Misafir başımızın üstündedir, ama adı üstünde sadece misafire kapımız açıktır. Bunun haricinde topraklarımız üzerinde kuşku uyandıracak her muamele ve potansiyel müdahaleye prim veya geçit vermeyiz, vermeyeceğiz.”
‘DARBE İDDİALARI FASA FİSO’
“Terörsüz Türkiye” başarılı olmazsa MHP içerisinde darbe mekaniği devreye girer’ iddialarına da cevap veren Bahçeli, “
İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt’ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır. MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso”
diye konuştu.
'Af vadeden yok'
- Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Bese Hozat’ın tehditvari sözleri sert tepki gösteren Bahçeli,“Şu bayağı sözlere bakar mısınız, hiç kimse suç işlememiş! Bu nedenle de af maf da istemiyorlarmış. Kaldı ki af vadeden zaten yok, suça gelince, tarih ve maşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir. Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar, herkes haddini ve hududunu bilsin”ifadelerini kullandı.
