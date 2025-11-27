Terörsüz Türkiye için her adımı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı’da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Erdoğan’ın, “Hüseyin (Yayman) Bey İmralı’ya gitti. Görüşme olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bu fasıl da böylelikle tamamlanmış oldu. İmralı’nın mesajları birinci ağızdan duyulmuş oldu. Bu ziyaret, Terörsüz Türkiye sürecini bir adım ileriye taşıyacaktır. Bundan sonrasında atacağımız adımları büyük bir titizlikle planlıyoruz. Süreci kararlılıkla devam ettireceğiz” dediği öğrenildi. Erdoğan, PKK’nın silah bırakması ve Suriye ile ilgili beklentiler konusunda tarafların hemfikir olduğunu da ifade etti.

KÜÇÜK KONUT TEŞVİK EDİLSİN

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da MKYK’da bir sunum yaptı. Sunumda deprem bölgesinde yapılan inşa faaliyetleri ile TOKİ’nin başlattığı 500 bin sosyal konut projesine ilişkin son durum yer aldı. Sunumda depremden etkilenen ve evlerine kavuşan vatandaşların sevincinin yer aldığı bir video izletildi, Erdoğan’ın “Damardan girdin Murat” yorumunu yaptığı öğrenildi. 1+1, 2+1 konut projelerinin özel sektör eliyle de teşvik edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Ev sahipliği oranının artması için bu tarz evleri artırın” diye konuştu.

BM bünyesinde 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen COP toplantısının 31’incisi Türkiye’de yapılacak. Bakan Kurum’a bu zirvenin maliyetini de soran Erdoğan, “Biz evelallah bunun altından da kalkarız” ifadesini kullandı.







