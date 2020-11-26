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ANKARA

Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı

Bakan Soylu duyurdu: Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı

Bakan Soylu, Türkiye ile Suriye sınırına 2016 yılı Ocak ayında başlanan 832 kilometrelik sınır duvarının kurulumunun tamamlandığını duyurdu. Türkiye'nin Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerine sınır bağlantısı olan Suriye'nin sınırına örülen blok ile kaçakçılık ve yasa dışı geçişler engellenecek.

Haber Merkezi İHA
Tamamlanan beton blok sınır duvarları sayesinde kaçakçılığın ve yasadışı geçişlerin önüne geçilecek.
Tamamlanan beton blok sınır duvarları sayesinde kaçakçılığın ve yasadışı geçişlerin önüne geçilecek.

Türkiye’nin Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerine sınırı bulunan ve Türkiye ile arasında yaklaşık 911 kilometrelik sınır bağlantısı olan Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle iki ülke arasında kalın beton bloklarla sınır duvarı çekildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “911 kilometrelik Suriye sınırında 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı” dedi.

Diğer yandan, 2016 yılında başlanan ve 2020 yılı Kasım ayında tamamlanan beton blok sınır duvarları sayesinde kaçakçılığın ve yasadışı geçişlerin önüne geçildi. 2011 yılında başlayan, binlerce insanın ölmesine ve on binlerce insanın da ülkeden kaçmasına neden olan Suriye iç savaşı 9 yıldır sürüyor.

300 metrede bir askeri kule yer alacak

Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarın üzerine jiletli tel de çekiliyor. Duvarın tamamlandığı bölümlerde askeri kullanım için kuleler de inşa ediliyor. Kuleler, 300 metrede bir oluyor.

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