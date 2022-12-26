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HATAY

Suriye sınırında teftiş: Bakan Akar sahadan bilgi alıp talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da komuta kademesi ve Suriye sınırındaki birliklerle bir araya geldi. Faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alıp talimatlar veren Akar’ın sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmeleri gün boyu devam etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye sınırında teftiş: Bakan Akar sahadan bilgi alıp talimat verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da komuta kademesi ve Suriye sınırındaki birliklerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hatay’a gitti.

SAHADAN BİLGİ ALIP TALİMAT VERDİ

Hatay Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı’na geçti. Tören mangasını selamladıktan sonra Harekat Merkezi’ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin, Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmeleri gün boyu devam etti.

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