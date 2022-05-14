"Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na bir itiraz da Gürsel Tekin'den geldi: Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar bizim çocuklarımız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda mültecileri ülkelerine geri göndereceklerini söyleyerek söz konusu politikanın uygulanması için 4 adımlı formül açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, Suriye ile barışılacağını, ülkelerine dönen insanların can güvenliğinin sağlanacağını, onlara iş imkanı sağlanacağını ve bölgeye hastane-okul gibi kurumların yapılacağını ifade etmişti.

"YÜZDE 30'UNU GÖNDERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yüzde 30'unu göndermenin mümkün olmadığını belirtti.

Tekin, "Türkiye’de 1 milyon (Suriyeli) çocuk doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız." dedi.

Gürsel Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Bir milyon çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında ve hastanelerinde doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız; anneleri, babaları, aileleri hangi ülkenin insanı olursa olsun. Bunları nasıl entegre edeceğiz, bu konuda ne yaptınız şimdiye kadar mesela? Bu çocuklar sağlıklı beslenebiliyor mu, eğitim alabiliyor mu, nasıl yerlerde yaşıyorlar? Hiçbir şey yok. Aşama aşama entegre ederseniz elbette olur. Birçok Avrupa ülkelerinde benzerlerini görüyoruz."

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KAFTANCIOĞLU DA KARŞI ÇIKMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla çelişen bir çıkışta bulunmuştu. Mültecilerin tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "Hani bu şey gibi, "İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz." söylemek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok. Gönüllü gidenler gider, kalanlar entegre edilir" demişti.