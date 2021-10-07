Sürpriz temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.
Soçi'de 3 saatlik zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Rusya'ya gitmiş, Putin ile Soçi'de 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Türkiye’nin, Suriye konusunda Rusya’yla kararlaştırdığı her hususa bağlılığının sürdüğünü, bunlardan geri adımın söz konusu olmadığını belirterek “İkili görüşmemizde hemen hemen bütün konularda bir birlikteliğin olduğunu gördük” demişti.
BM dönüşü ABD ile ilişkiler konusunda “hayra alamet” değil diyen Erdoğan, Başkan Bıden ile Roma ve Glasgow’da görüşebileceğini açıklayarak “Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor” ifadelerini kullanmıştı.