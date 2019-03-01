Gündem Çarptığı genç kızın başında Ne olur ölme diye ağladı
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Bursa haber: Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı

Çarptığı genç kızın başında 'Ne olur ölme' diye ağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu, ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan D.'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Aracından inen sürücü, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme&quot; diyerek ağladı.
Aracından inen sürücü, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı.

İnegöl'deki kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Atakan D. yönetimindeki 16 AAE 908 plakalı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu'ya çarptı. Kazada, Koyuncu ağır yaralandı.

Aracından inen Atakan D., Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı.

Rümeysa Koyuncu, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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