Bursa haber: Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı Çarptığı genç kızın başında 'Ne olur ölme' diye ağladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu, ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan D.'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi 01 Mart 2019, 15:27 Son Güncelleme: 01 Mart 2019, 15:34 DHA