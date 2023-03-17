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Suskunluğu tekrar gündem oldu: ‘Sınır ötesi operasyonlar dursun’ dedi Kılıçdaroğlu elindeki kağıtlarla oynadı

DİTAM Başkanı Mehmet Vural'ın PKK'lı teröristleri korurcasına yaptığı konuşmaya, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek kelime etmemesi tekrar gündeme geldi. Vural söz hakkı aldığında, “Askeri baskılar, askeri operasyonlar dursun" ifadelerine yer verirken, Kılıçdaroğlu elindeki kağıtlarla oynadı ve sıra kendisine geldiğinde hiçbir şekilde bu konuya değinmedi, suskunluğunu sürdürdü.

10:18 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu ile aynı masada oturan Vural "Sınır ötesi operasyonlar halkı ezmektir" dedi CHP liderinden çıt çıkmadı

Kılıçdaroğlu ile aynı masada oturan Vural "Sınır ötesi operasyonlar halkı ezmektir" dedi CHP liderinden çıt çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajlarının gelmesi dikkat çekti. 18 Mart'ta HDP'yi ziyaret edeceği açıklanan Kılıçdaroğlu'nun, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bu görüşmeyi gerçekleştirecek olması büyük tepki topladı. Eleştirilerin ardından toplantı ileri bir tarihe ertelenirken bu kez Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Diyarbakır'da katıldığı bir program tekrar gündeme geldi.


Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’a gerçekleştirdiği bir ziyarette, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği basın toplantısına katıldı. DİTAM Başkanı Mehmet Vural konuşmasında; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği başarılı sınır ötesi operasyonlarından duyduğu rahatsızlığa ilişkin “Askeri baskılar, askeri operasyonlar dursun. Bunlar normal bir terör operasyonu değil. Bunlar bir halkı ezme operasyonudur” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu ile aynı masada "sınır ötesi operasyonlar halkı ezmektir" dedi CHP liderinden çıt çıkmadı
Kılıçdaroğlu ile aynı masada "sınır ötesi operasyonlar halkı ezmektir" dedi CHP liderinden çıt çıkmadı

Çarşamba günü Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİTAM'ın bir otelde düzenlenen toplantısına katıldı.DİTAM başkanı Mehmet Vural buradaki konuşmasında, PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlara ilişkin, “Askeri baskılar, askeri operasyonlar dursun. Bunlar normal bir terör operasyonu değil. Bunlar bir halkı ezme operasyonudur.” ifadelerini kullandı.Bu sırada Vural'ın hemen yanında oturan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önündeki kağıtları karıştırması ve tek kelime etmemesi büyük tepki çekti. Öte yandan Kılıçdaroğlu, kendi konuşmasında da bu konuya değinmediği bildirildi.



Vural’ın TSK'yı hedef alan sözlerine karşı Kılıçdaroğlu’nun tek bir cevap bile vermemesi, o anlarda elindeki kağıtlarla oynaması tekrar gündem oldu. Kılıçdaroğlu’nun kendi konuşmasına sıra geldiğinde de bu konuya dair hiçbir şey söylememesi tepki toplamıştı.



#Kılıçdaroğlu
#MehmetVural
#DİTAM
#TSK
#Operasyon
#Mehmetçik
1 saat önce
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Suskunluğu tekrar gündem oldu: ‘Sınır ötesi operasyonlar dursun’ dedi Kılıçdaroğlu elindeki kağıtlarla oynadı
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