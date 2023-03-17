Suskunluğu tekrar gündem oldu: ‘Sınır ötesi operasyonlar dursun’ dedi Kılıçdaroğlu elindeki kağıtlarla oynadı

Kılıçdaroğlu ile aynı masada oturan Vural "Sınır ötesi operasyonlar halkı ezmektir" dedi CHP liderinden çıt çıkmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajlarının gelmesi dikkat çekti. 18 Mart'ta HDP'yi ziyaret edeceği açıklanan Kılıçdaroğlu'nun, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bu görüşmeyi gerçekleştirecek olması büyük tepki topladı. Eleştirilerin ardından toplantı ileri bir tarihe ertelenirken bu kez Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Diyarbakır'da katıldığı bir program tekrar gündeme geldi.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Diyarbakır’a gerçekleştirdiği bir ziyarette, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği basın toplantısına katıldı. DİTAM Başkanı Mehmet Vural konuşmasında; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği başarılı sınır ötesi operasyonlarından duyduğu rahatsızlığa ilişkin “Askeri baskılar, askeri operasyonlar dursun. Bunlar normal bir terör operasyonu değil. Bunlar bir halkı ezme operasyonudur” ifadelerini kullandı.
Vural’ın TSK'yı hedef alan sözlerine karşı Kılıçdaroğlu’nun tek bir cevap bile vermemesi, o anlarda elindeki kağıtlarla oynaması tekrar gündem oldu. Kılıçdaroğlu’nun kendi konuşmasına sıra geldiğinde de bu konuya dair hiçbir şey söylememesi tepki toplamıştı.