Suudi Arabistan’dan ‘Biz de katılırız’ mesajı: Ovaköy genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 trilyon dolarlık Körfez sermayesinin Batı ile entegrasyonunu kolaylaştıracak Kalkınma Yolu Projesi’ne Suudi Arabistan’ın “Biz de katılırız” yaklaşımında olduğunu söyledi.

Yeni Şafak’ın Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi, Zengezur Koridoru, Filistin’den tahliyeler, kara ve demir yolundaki mega projelerin son durumu hakkında soruları yanıtladı. Kalkınma Yolu Projesi’nde son durum ile Suudi Arabistan’ın projeye bakışına dair değerlendirmeler yapan Uraloğlu, şunları söyledi: “İlk etapta 4 ülkeyiz. Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar olarak hemfikiriz.”

TRENE ZAMANINDA BİNMEK LAZIM

“Şu andaki en son alınmış karar Ovaköy üzerinden. Suudi Arabistan Bakanı ile beraberdik. Ona, ‘Siz bizim Kalkınma Yolu’nda neresindesiniz? Bu anlamda kimseyi ötekileştirmiyoruz’ dedim. Herkesin bu projeye katılımı bizi memnun eder. Suudi Arabistan diyor ki ‘Siz bir başlayın biz de katılırız.’ Ben de, ‘Tren hareket etti mi ona arkadan yetişmek zor olur. Zamanında trene binmek lazım’, dedim.”

TAHLİYE FİLOSU HAZIR

Gazze’deki Türk vatandaşlarının tahliyeleri ile ilgili olarak Uraloğlu, “Tahliye gerekliliği ihtiyacı noktasını tamamen Dışişleri Bakanlığı yönetiyor. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı henüz bir şey söylemedi. İhtiyaç olursa THY veya hava işletmesi yapan firmalar, deniz yolundan herhangi bir tahliye gerekirse 900 kişi alabilen bir gemi ile beraber veya daha küçükleriyle beraber bir hazırlık var. Eğer ihtiyaç olursa, yürüteceğiz ama şu an için Dışişlerimiz bize bildirmiş değil” dedi.

BAE SÜPER TRENLE İLGİLENİYOR

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası süper hızlı trene dair “Proje ete kemiğe bürünmüş durumda, kesim projesi bitmek üzere, hepimizin en kıymetlisi zaman. Ankara’dan İstanbul’a uçağın inmesi ve kalkması nereden baksanız 3-4 saat, kara yolu ile de aynı gidiyorsunuz. YHT ile de 4 saatler civarında. Bu projeyi hayat geçirdiğimiz zaman 80 dakika olacak. Ankara’dan Nallıhan, Beypazarı, Göynük ve Akyazı güzergâhından geçerek, 4 istasyon planladık şu an ki güzergâhın hipotenüsü gibi. Başladığı zaman nereden bakarsanız 7-8 sene inşaat aşaması sürer yaklaşık 330 km’lik bir hattı konuşuyoruz. Sadece yolcu taşıyacak. Sakarya ve Kocaeli’de durakları olacak. Birleşik Arap Emirlikleri ile oradaki kredi noktası ile BAE ile görüşüyoruz sıcak bakıyorlar. Uygun şartlar olursa oraya hemen başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Türk dünyasına İran koridoru

Zengezur Koridoru’nda Ermenistan’a oranla İran ihtimalinin daha güçlü olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, koridor ve inşa edilecek demiryolu ile ilgili olarak şunları anlattı: “Bu ay çıkmadan ihalesini yapmış oluruz. Dilucu Sınır Kapısı’ndan Iğdır’a, Kars’a oradan da Bakü-Tiftis Demir Yolu’na bağlanacak. 224 kilometreyi hızlıca çalışmalarını başlatıp bizim taraftaki ulaşımı sağlamış olacağız. Diğer taraftan, Nahcivan da mevcut bir hat var ilave edilecek, belki 10-15 km bir hat var o da yeni yapılacak. Ermenistan veya İran tarafından geçmesi ile ilgili süreç devam ediyor. İran tarafından geçilmesi ile ilgili Azerbaycan ve İran görüştü ve bir noktaya geldiklerini biliyoruz. Şu an da İran üzerinden geçecek gibi gözüküyor. Ermenistan eğer aklıselim düşünürse bu koridorun oradan geçmesini ister. Kendi ülkesinden geçecek bir demir yolu ve karayolu koridoru dünyanın her tarafına bağlandığını düşünün. Azerbaycan Ulaştırma Bakanı’mızla görüştük Reşat bey’le. O da görüşmelerimiz devam, diyor. Hemen tamamen kesinleşti noktasında değiliz olumlu ilerliyoruz söylediği odur.”

Projeler olmasaydı Türkiye felç olurdu

Projelerinin sadece bir ulaşım projesi değil kalkınma projesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları anlattı: “Ulaştırmada 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı planlıyoruz. 2023 bulunduğumuz yıldan 2053 vizyonu projeksiyonumuz var. Cumhurbaşkanı’mız gerçekten bir gelecek vizyonu ortaya koydu. Mega projeleri biz yapmamış olsaydık, ne olurdu İstanbul felç olurdu. Dolayısıyla Türkiye felç olurdu. Bu anlamda ülkemiz sınırları içinde güzel işler yaptık. Coğrafyamız geçiş güzergâhları üzerinde tarihi İpek Yolu, ticaret kervanlarının geçtiği modern İpek Yolu’nun orta koridorunda bulunuyor. Pekin’den başlayıp Orta Asya’dan, Londra’ya kadar yayılan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Kuzey koridoru hepimizi malumu ne kadar kullanıyor. Güvenliği ne aşamada soru işaretleri var. Güney koridoruna geçtiğimizde çok uzun bir mesafe ve deniz yolu ile taşınan bir mesafe.”

Bakırköy-Kirazlı metro hattı şubatta açılacak

Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı’nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, “Projenin planlanan açılış tarihinin 2024’ün ilk çeyreği olduğuna işaret eden Uraloğlu, “Ancak biraz önce yaptığımız koordinasyon toplantısında bu projenin ilk çeyrekte değil, şubat ayı içerisinde İstanbul’un hizmetine verilebileceğini gördük ve o kararı aldık” ifadelerini kullandı.



























