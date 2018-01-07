Suudi büyükelçi Yeni Şafak'ı ziyaret etti

Suudi Arabistan Krallığı Türkiye Büyükelçisi Mühendis Abdulkerim el-Hureycî, Yeni Şafak’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak tarafından ağırlanan el Hureyci, Albayrak Grubu’nun yurt dışındaki yatırımlarını ilgiyle izlediklerini kaydetti.
YAYINLARI TAKİP EDİYORUZ
Yeni Şafak ve tvnet’in Ortadoğu ve İslam dünyasına yönelik yayınlarını da ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Hureyci, Albayrak Grubu yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile istişarelerde bulundu. Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerine ilişkin güzel temennilerin de gündeme geldiği ziyaret sonrası Albayrak Meyda Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Hureyci’ye hediye takdiminde bulundu. Ziyaret sonrası Ahmet Albayrak’ın yanı sıra Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Yönetim Kurulu üyesi Sinan Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi ve tvnet Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hureyci, ziyaretin ardından Albayrak Medya Grubu kuruluşlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.