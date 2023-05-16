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T24 yazarından Ordululara hakaret: “Beyin gelişimi için fındık işe yaramıyor galiba!”

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ilk tur Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın açık ara zaferi ile sonuçlandı. Seçim sonrasında sonuçları hazmedemeyen Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçileri nefretlerini kusmaya devam ediyor. Bunun son örneği T24 yazarı Güven Baytar tarafından yapıldı. Baytar, Ordu ilinde Erdoğan’ın yüzde 62 oy almasına “Beyin gelişimi için fındık işe yaramıyor herhalde” ifadelerini kullandı.

11:29 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Güven Baytar ve hakaret içeren paylaşımı

Güven Baytar ve hakaret içeren paylaşımı

Türkiye’de 64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Seçimde ikinci tura geçilirken ilk tur, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara zaferiyle sonuçlandı.




14 Mayıs seçimleri sonrasında Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmenler için demediklerini bırakmadı. Özellikle deprem bölgesinde Erdoğan’ın yüksek oy alması üzerine, depremzede vatandaşlara sosyal medyada nefret kusuldu.




Deprem bölgesi dışarısında kalan Ordu’da bu nefretten nasibini aldı. T24 yazarı Güven Bayar, Erdoğan’ın Ordu’da yüzde 62 gibi ezici bir üstünlükle birinci çıkmasına, “Beyin gelişimi için omega 3 içeriği zengin fındık işe yaramıyor galiba!” hakaretinde bulundu.


#Seçim2023
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#T24
#Hakaret
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