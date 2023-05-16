T24 yazarından Ordululara hakaret: “Beyin gelişimi için fındık işe yaramıyor galiba!”

Güven Baytar ve hakaret içeren paylaşımı
Türkiye’de 64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Seçimde ikinci tura geçilirken ilk tur, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara zaferiyle sonuçlandı.
14 Mayıs seçimleri sonrasında Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmenler için demediklerini bırakmadı. Özellikle deprem bölgesinde Erdoğan’ın yüksek oy alması üzerine, depremzede vatandaşlara sosyal medyada nefret kusuldu.
Deprem bölgesi dışarısında kalan Ordu’da bu nefretten nasibini aldı. T24 yazarı Güven Bayar, Erdoğan’ın Ordu’da yüzde 62 gibi ezici bir üstünlükle birinci çıkmasına, “Beyin gelişimi için omega 3 içeriği zengin fındık işe yaramıyor galiba!” hakaretinde bulundu.