T24 yazarından Ordululara hakaret: “Beyin gelişimi için fındık işe yaramıyor galiba!”

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık yüzde 5'lik farkla geride bıraktı. Seçim sonuçları CHP yanlısı ünlü isimleri de hüsrana uğratırken aralarında çirkinleşenler de vardı. Bu isimlerden biri de Zeynep Beşerler. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle bilinen oyuncu Zeynep Beşerler, seçim sonuçlarını hazmedemeyerek, halka hakaret etti.