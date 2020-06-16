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Gündem Tabelalarını bile sökmediler Ekrem İmamoğlunun Beylikdüzündeki en prestijli projesi çürümeye terk edildi
POLİTİKA

Tabelalarını bile sökmediler: Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki en prestijli projesi çürümeye terk edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde, prestij projesi olarak açıklanan Kavaklı Sahili kaderine terk edildi. 2014 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 80 bin metrekare alanı kapsayan çalışmalar 2016 yılında durdu ve tesis adeta çürümeye terk edildi. İnşasına başlandığında 2015 yılında tamamlanacağı açıklanan 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro dahil hiç bir bölümü şu anda hizmet vermeyen Kavaklı Sahil Parkına ulaşmak ise imkansız. Yolları molozlarla kapalı olan tesisin içi ise enkaza dönmüş durumda. Ekrem İmamoğlu'nun adının yazılı olduğu tabelaların kaldırılmamış olması ise Kavaklı Sahilinin çürümeye terk edildiğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaderine terk edilen Kavaklı Sahili'nde, İmamoğlu imzasını taşıyan tabela yer alıyor.
Kaderine terk edilen Kavaklı Sahili'nde, İmamoğlu imzasını taşıyan tabela yer alıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin en gözde sahillerinden Kavaklı kaderine terk edilmiş durumda. Birkaç yıl öncesine kadar bölge insanının piknik ve deniz havası almak için akın ettiği sahile günümüzde erişmek neredeyse imkansız. Kavaklı'ya giden yollar molozlarla kapatılmış ve otlar tarafından istila edilmiş halde. 2014 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en prestijli projesi olarak açıklanan ve inşaat çalışmalarına başladıktan bir süre sonra yapımı duran Kavaklı Sahil Parkı da adeta harabeyi andırıyor.

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İnşaat çalışmaları yaklaşık 5 yıldır duran ve o tarihten beri hiç bir bakımın yapılmadığı Kavaklı Sahil Parkında banklar kullanılamaz durumda ve çöp kutuları ise taşmış halde.

Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde 14 Haziran 2020 tarihinde çekilen fotoğraflarda, Ekrem İmamoğlu'nun adının yazılı olduğu tabelalar duruyor.

  • ‘Yeni cazibe noktası’ diye duyurulmuştu

    Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 2014 yılında yapımına başlanan Kavaklı Sahili projesinde amfi tiyatro da yer alıyordu. Yaklaşık 80 bin metrekare alanı kapsayan sahilde 2 bin kişilik amfi tiyatro, halkın denize girebileceği plaj, seyirci alanı olacak beach voleybol sahası, etkinlik alanı, seyir terasları, çay bahçesi, piknik alanları, yürüyüş parkurları, deniz feneri, çocuk oyun alanları ve otoparklar bulunacaktı. Uygun ağaçların ve kaya bahçeleri ile cazibe merkezi olacağı duyurulan Kavaklı Sahil Parkı’nın yapımı 2015 yılında durdu. Ekrem İmamoğlu 2014 yılında yaptığı açıklamada "Kavaklı Sahili oldukça nitelikli bir hale gelecek. Herkesin zaman geçirmeyi isteyeceği, sosyal donatılarla çevrili bir alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

Ekrem İmamoğlu döneminde yapımına başlanan projede yer alan plaj voleybolu sahası da kullanılamaz halde. Üzerinde moloz yığınlarının olduğu alanda çok sayıda çukur oluşmuş durumda.

Kavaklı Sahil Parkı inşaatına 2015 yılında konulan bilgilendirme tabelasının yazıları da silinmeye yüz tutmuş durumda.

Milyonlarca lira harcanan atıl haldeki Kavaklı Sahil Parkının son halini, 18 yıl Beylikdüzü'nde yaşayan gazeteci Nuriye Çakmak Çelik görüntüledi. Çelik, parkın bulunduğu sahilden güncel fotoğrafları ve izlenimlerini twitter hesabından paylaştı.

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