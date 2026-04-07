Tabelası bile olmayan şirketle milyonlar vurdular

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey suç örgütünün yolsuzluk maskesi için Nilüfer’de kurdurduğu Seres Gayrimenkul isimli şirketin Gelir Vergisi beyannamesinin dahi bulunmadığı ortaya çıktı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen raporda, şirketin taşınmaz alım satımı yapmadığına dikkat çekildi. Raporda, hazırlanan MASAK raporları da yer aldı. Rapora göre, Seres Gayrimenkul’ün 2022’de hesaptan para çıkışının yüksek hacimlere ulaştığı vurgulandı.

Mustafa Bozbey

SATIŞ ELEMANI BOZBEY

Bozbey'in Seres Gayrimenkul Yatırım A.Ş. firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığı raporda yer aldı. 2015 yılının haziran ayında 100 bin TL sermaye ile kurulan şirket, Bozbey’in kuzeni Muhkim Demirtaş’a ait. Demirtaş’ın şirket kurulduktan sonra kendi adına kayıtlı taşınmaz kayıtlarında da artış yaşandığı belirtiliyor. Bursa Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK raporunda, Demirtaş’ın 2020’den bu yana para transfer işlem hacminde görece artış yaşandığı belirtildi. Ergünkent isimli firmaya ait bir taşınmazın 425 bin TL satış bedeliyle Demirtaş’a geçtiğini ifade edilirken, Nilüfer ilçesi Ataaevler Mahallesi’ndeki 3 dükkanın yine Demirtaş’ın üzerine devredildiği anlaşıldı.

SATIŞ YOK DEVİR VAR

Yapılan incelemelerde Nilüfer’e bağlı Özlüce mahallesindeki 3 adeta taşınmazın satışına rastlanılmazken, bu dükkanların öncelikle Fahrettin Çakır’a, daha sonra Verev İnşaat’tan Seres Gayrimenkul’e tapularının devredildiği ortaya çıkarıldı. MASAK raporuna göre, bu durum hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendirilirken, taşınmaz devirlerinde yer alan yöntemlerin belli bir organizasyon dâhilinde fikir ve eylem birlikteliği dahilinde gerçekleştiği anlatıldı.

TABELASI BİLE YOK

Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi Özden Sokak’ta bulanan Seres Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin bir tabelasının bulunmadığına dikkat çekilen raporda, paravan şirket başkan Bozbey ve suç örgütü tarafından para transferi yapmak için kullanıldığı anlatıldı. Rapora göre, söz konusu paravan firmanın arsa, tarla, daire alım satımı yapmadığı da anlaşıldı.





Bozbey yerine vali yardımcısı görevlendirildi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye başkan vekili seçilene kadar Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na görevlendirildiğini açıkladı. Bozbey’in İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Valiliği tarafından yayımlanan yazıda, “4 Nisan 2026 tarihli ve ilgili onay doğrultusunda alınan kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında işlem yapıldığı, bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş ve işlemlerini yürütmek üzere Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmiştir” denildi.



