Tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tablet dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız, televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpey devam edecek" dedi.

Haber Merkezi 12 Ekim 2020, 10:57 Son Güncelleme: 12 Ekim 2020, 12:13 DHA