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Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Tablet dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor
EĞİTİM

Tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tablet dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız, televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpey devam edecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız, televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpey devam edecek" açıklamasında bulundu.


EBA giriş: EBA öğrenci, veli ve öğretmen giriş ekranı
GÜNDEM
EBA giriş: EBA öğrenci, veli ve öğretmen giriş ekranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak
OYNAT 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12'inci sınıflarda yine belirlenenle kuralarla çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek' ded.


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