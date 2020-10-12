Tablet dağıtımı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tablet dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız, televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpey devam edecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız, televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpey devam edecek" açıklamasında bulundu.