Gündem Taciz skandalıyla gündem olan CHPli Başkan Ender Sevinç mağdurların ailelerini de tehdit etmiş
POLİTİKA

Taciz skandalıyla gündem olan CHP'li Başkan Ender Sevinç mağdurların ailelerini de tehdit etmiş

Kırklareli Kıyıköy beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ahlaksız tekliflerin havada uçuştuğu olayla ilgili skandal bir gelişme daha ortaya çıktı. Sevinç'in kız kardeşi ve babasıyla bir olup, taciz ettiği mağdurlara ve tanıklara ifadelerini geri çekmeleri için baskı yaptıkları belirlendi.

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Haber Merkezi Diğer
Taciz skandalıyla gündem olan CHPli Başkan Ender Sevinç mağdurların ailelerini de tehdit etmiş
CHP'li Başkan Ender Sevinç

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı E.S. hakkında belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Alınan bilgiye göre, kadın belediye çalışanları D.S, M.K, M.İ. ve B.Ç'nin şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca E.S. hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CHP'de taciz skandalları bitmiyor: Seni ben işe aldım vefa borcunu öde
GÜNDEM
CHP'de taciz skandalları bitmiyor: Seni ben işe aldım vefa borcunu öde

"VEFA BORCU OLARAK SENİ İSTİYOURM"

Mağdur kadınlardan biri Sevinç'in kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum" dediğini aktarmıştı. Bir başka sekretere de "Fotoğraflarımı başkalarına göstererek 'sekreter dediğin böyle olur' deyip duruyordu" ifadelerini kullanmıştı. Taciz olayı sıcaklığını halen korurken yeni bir skandal daha patlak verdi. Sevinç'in taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, kız kardeşi ve babası ile birlikte, ifadelerini geri almaları için baskı yaptığı ortaya çıktı.

CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor
GÜNDEM
CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

BASKI SONUCU İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Sevinç'in babası da bir mağdur ve bir tanığı, kendi avukatıyla ifade değiştirmeleri için karakola göndermek istedi. Mağdur ve tanıkla görüşen jandarma, ifadelerini değiştirmek istemediklerini tespit edince, iki olayla ilgili de tutanak tuttu. Baskılara daha fazla dayanamayan mağdur kadın ve tanık ise bir hafta sonra ifadelerini değiştirdi.

  • Ancak savcılık, mağdur kadınlar şikayetini geri çekse de, 'isnat edilen suç' şikayete tabi olmadığı için dava açılmasına karar verdi.

Taciz CHP'nin rutini oldu
GÜNDEM
Taciz CHP'nin rutini oldu
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

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