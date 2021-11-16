Taciz skandalıyla gündem olan CHP'li Başkan Ender Sevinç mağdurların ailelerini de tehdit etmiş

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı E.S. hakkında belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Alınan bilgiye göre, kadın belediye çalışanları D.S, M.K, M.İ. ve B.Ç'nin şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca E.S. hakkında soruşturma başlatılmıştı.

GÜNDEM CHP'de taciz skandalları bitmiyor: Seni ben işe aldım vefa borcunu öde

"VEFA BORCU OLARAK SENİ İSTİYOURM"

Mağdur kadınlardan biri Sevinç'in kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum" dediğini aktarmıştı. Bir başka sekretere de "Fotoğraflarımı başkalarına göstererek 'sekreter dediğin böyle olur' deyip duruyordu" ifadelerini kullanmıştı. Taciz olayı sıcaklığını halen korurken yeni bir skandal daha patlak verdi. Sevinç'in taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, kız kardeşi ve babası ile birlikte, ifadelerini geri almaları için baskı yaptığı ortaya çıktı.

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BASKI SONUCU İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Sevinç'in babası da bir mağdur ve bir tanığı, kendi avukatıyla ifade değiştirmeleri için karakola göndermek istedi. Mağdur ve tanıkla görüşen jandarma, ifadelerini değiştirmek istemediklerini tespit edince, iki olayla ilgili de tutanak tuttu. Baskılara daha fazla dayanamayan mağdur kadın ve tanık ise bir hafta sonra ifadelerini değiştirdi.

Ancak savcılık, mağdur kadınlar şikayetini geri çekse de, 'isnat edilen suç' şikayete tabi olmadığı için dava açılmasına karar verdi.