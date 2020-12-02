Tacizden uzaklaştırılan CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor

CHP Ümraniye Gençlik Kollarından uzaklaştırılan şahısın, bir kadını taciz ettiği gerekçesi ile yargılanması devam ediyor.

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olayın ardından CHP Ümraniye ilçe yönetiminde de bir kadının partili biri tarafından taciz edildiği ortaya çıkmıştı.

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, taciz edildiğini söyleyen 20 yaşındaki D.A ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. D.A, Mart 2020’de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını söyledi.

Olayın ardından CHP Ümraniye Gençlik Kolları’nın eski yöneticisi görevden uzaklaştırılırken, mahkemesi devam eden 27 yaşındaki şahısın CHP’li Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

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CHP’li Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan şahsın bünyesinde çalışmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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