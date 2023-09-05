Tahıl koridoru için umut: Yeni paket hazırladık

Dünyanın gözünü çevirdiği Erdoğan-Putin görüşmesi dün Soçi’de gerçekleşti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Karadeniz girişiminin devam etmesi içi önemli mesajlar verildi. BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Tahıl sevkiyatı) BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Ukrayna’nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor.” dedi.

PUTİN ERDOĞAN’I KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere “TUR” uçağıyla dün saat 12.15’te Rusya’ya geldi. Erdoğan buradan görüşmenin yapılacağı Soçi şehrindeki Rus Sanatoryum’a geldi. Kapıda Putin tarafından karşılanan Erdoğan, ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısına katıldı. İki lider açıklamanın ardından görüşmeye geçti

GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

İki liderin kritik görüşmesi 3 saat sürdü. Toplantı, yaklaşık 1,5 saatlik heyetler arası görüşmenin ardından baş başa çalışma yemeğiyle devam etti. İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin ortak basın açıklaması düzenledi.

ALTERNATİF MODEL SUNAMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Karadeniz Tahıl Girişimi) Eksiklerin giderilerek, girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan özetle şunları söyledi: “İkili ticaret hacminde 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3.5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Üzerinde durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz İşbirliği gibi kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya’nın beklentileri tüm tarafların malumudur.

SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

Rus dostlarımızın gündeme getirdiği hususları biz de farklı sözlerle ifade ettik, ediyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler için yeni öneriler paketi hazırladık. BM’nin yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni yine yapmaya hazırız.

Sayın Putin’le bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Suriye, Kafkasya, Libya ve Afrika’yla ilgilileri konuları değerlendirdik.

TÜRKİYE OLARAK VARIZ

Putin ‘Fakir ülkelere 1 milyon ton tahılı göndermek için lojistik çalışmalar yaptık’ dedi. Biz de ‘Üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak varız’ dedik. Afrika ülkelerine tahılın un halinde gönderilmesi noktasında Rusya, Türkiye, Katar adım atmak suretiyle temenni ediyorum ki bu ülkelerin yanında oluruz. BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Ukrayna’nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor.

RUSYA BUNA OLUMLU BAKMIYOR

Rusya’yla yakın temasımız bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sağlamaya devam edecektir. Akkuyu Nükleer Santrali son şiddetiyle yürüyor. Bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız. İkinci bir nükleer santral Sinop konusunu da sayın dostum Putin’le değerlendirdik. Ukrayna’dan çıkan tahılın yüzde 44’ü Avrupa ülkelerine giderse doğal olarak Rusya buna olumlu bakmıyor. Bugünkü görüşmede Sayın Putin 1 milyon ton tahılı ihtiyacı olan Afrika ülkelerine göndermeye hazır olduklarını söyledi. Biz de bu tahılı fabrikasyon olarak un haline getirip Afrika ülkelerine gönderebiliriz.”

Yaptırımları kaldırın, anlaşma devam etsin

Tahıl koridorunu canlandırmak istediklerini söyleyen Rusya lideri Putin ise, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların kalkması gerektiğine vurgu yaptı. Putin, Rus tahılının Türkiye üzerinden Afrika’ya gönderilmesi için Katar finansmanıyla oluşturulan projenin iki üç hafta içerisinde başlayabileceğini söyledi. Putin, Türkiye’de doğal gaz merkezi projesi için ise, “Gazprom, BOTAŞ’a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var” mesajını paylaştı.

TAHIL KORİDORU CANLANSIN İSTİYORUZ

Karşılıklı ticaret hacminin arttığına vurgu yapan Putin özetle şunları söyledi: “Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz. (Türkiye’de doğal gaz merkezi projesi) Gazprom, BOTAŞ’a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var.”

Putin’den Erdoğan’a teşekkür

Karadeniz Girişimi’nin Türkiye ve BM’nin öncülük ettiği için katıldıklarını ifade eden Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sayesinde bu projenin hayata geçirildiğini söyledi. Erdoğan’a teşekkür eden Putin şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan’ın katkılarını en başından beri hissediyoruz. Erdoğan’ın arabuluculuğu sayesinde birçok proje gerçekleşebildi. Türkiye Cumhurbaşkanı’na özellikle teşekkür ediyorum. Biz tahıl girişimine Türkiye ve BM sağladığı için katılmaya karar verdik.

BATI BİZİ DOLANDIRDI

Bu Rusya’nın menfaatineydi, Rusya lehine yapılması gerekenler yapılmadığı halde koridoru uzattık. Fakat Batılı ortaklarımız bizi dolandırdı diyebilirim. Bu koridora katılma isteğimiz var ancak onlar önce kendi sözlerini tutsunlar. Bu koridorun askeri amaçlarla kullanılması bizi rahatsız ediyor.”

Kabinenin gündemi ekonomi ve dış politika

Rusya’dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabine toplantısına başkanlık edecek. Rusya’dan dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ayağının tozu ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinede Soçi'de alınan kararların masaya gelmesi bekleniyor.Ekonomik anlamda atılacak adımların başta olduğu toplantıda gençlere vergisiz cep telefonu, ev hanımlarına emeklilik, yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi, emekliye ara zam ve diğer konuların ele alınması bekleniyor. Öte yandan kabinede Orta Vadeli Program da gündeme gelecek. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında da sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelinen noktaya dair Kabine'de bir sunum yapacak. Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak.











