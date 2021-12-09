AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Tahir Güven öldürülmüştü: Gözaltındaki 3 şüpheliden birine tutuklama

Olay, 4 Aralık akşamı Cizre'nin Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Güven hayatını kaybetti. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülen Güven’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, önceki gece Cizre kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Tahir Güven'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

HDP'Lİ VEKİLİN EVİNDEN ÇIKTI

Dinç’in Cizre’de birçok yasa dışı olayın örgütleyicisi şüphesiyle polisin takibinde olduğu öğrenildi. Dinç’in yakalandığı evin ise HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın anne, babası ve kardeşlerinin oturduğu bina olduğu öğrenildi. Kaçmaz’ın Cizre'ye geldiğinde Dinç’in yakalandığı evde kaldığı belirlendi. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Cizre'de eski AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili TBMM'de, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç’i, HDP’li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun" açıklamasını yapmıştı.





OYNAT 01:57 Tahir Güven'e pusu kuran teröristin HDP'li vekilin evinden çıktığını açıklayan Bakan Soylu: Hesabını vereceksiniz milletvekilliği sizi kurtaramayacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de yaptığı konuşmada AK Parti Eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e pusu kuran teröristin HDP'li vekilin evinde yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, 'Bunların hesabını vereceksiniz. Milletvekilliği sizi kurtaramayacak' dedi. BiP'te paylaş

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