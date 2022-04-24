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Gündem Tahrip edilen Boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı
İSTANBUL

Tahrip edilen Boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı

Kadıköy'ün simgelerinden boğa heykelinin üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle heyken bakıma alındı. 1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.

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Haber Merkezi DHA
Tahrip edilen Boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı
Tahrip edilen Boğa heykeli 15 gün süreyle bakıma alındı.

Kadıköy'ün simgelerinden boğa heykelinin üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle heyken bakıma alındı.
1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı.

AŞINMALAR GÖRÜNDÜ

Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.

Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde ise tamamen kapatılacağı öğrenildi

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