Takla atan otomobilin içine bakanları şoke eden detay: Aynı aileden 3 kişi öldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde saat 07.00 sıralarında TEM yolunun Gerede ilçesi Samat mevkiinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

AA Gerede'de takla atan araç hurdaya döndü.

ÇALILIK ALANA GİREREK TAKLALAR ATTI

İstanbul yönüne giden Rafet Özer yönetimindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki çalılık alana girerek taklalar attı. Kazada, sürücü Rafet Özer ile eşi Naime ve oğlu Abdulkadir Özer yaşamını yitirdi. Sürücünün kızı Betül Özer ve ablası Fehime Karakoç ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA Gerede'de takla atan araç hurdaya döndü.

Özer çifti ile oğulları Abdülkadir'in cenazeleri ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla aynı hastanenin morguna götürüldü.

DHA Gerede'de takla atan araç hurdaya döndü.

EMNİYET KEMERLERİ ARKADAN TAKILI

Bu arada, kaza yapan araçta emniyet kemerlerinin 'uyarı sesi' çıkarmaması için koltuğun arkasından bağlandığı görüldü.

DHA Gerede'de hurdaya dönen araçta emniyet kemeri bu halde bulundu.

DHA Gerede'de hurdaya dönen araçta emniyet kemeri bu halde bulundu.

DHA Gerede'de hurdaya dönen araç.