Taksicileri emniyet butonu kurtaracak

İstanbul’da geçtiğimiz cumartesi gecesi taksisine aldığı yolcuların kendi aralarında kavga etmesi üzerine yolcuları uyaran taksi şoförü Aydın Altun (51) başına aldığı darbe ile hayatını kaybetmişti. Altun’un dövülerek öldürülmesinin ardından, taksiciler sokağa döküldü. Can güvenliklerinin olmadığı belirten şoförler, güvenlikleri için kabinli araç talep ettiklerini duyurdular. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaşanan olayların ardından gazetemize yaptığı açıklamada taksicilerin hayatını korumak için “Taksim” adlı aplikasyonu hayata geçireceklerini söyledi.

‘TAKSİM’ UYGULAMASI YOLDA

Aplikasyon ile ilgili bilgi veren Aksu, “Taksici, bir yolcunun kendisine yönelik darp, taciz ve hayatını tehlike içeren bir girişimde bulunduğu an aplikasyondaki alarm butonuna basacak. Bu sinyal doğrudan emniyete gidecek. Emniyet aracı görecek ve takip edecek. Şu anda bu uygulamanın testleri yapıyoruz ve en kısa zamanda hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

KABİN İÇİN ARAÇLAR MÜSAİT DEĞİL

Kabinli araç talepleri konusunda ise Aksu, “Şu anda kullandığımız arabalar, fiziki anlamda kabin takmaya müsait değil. Standartlar gereği geniş hacimli araçlar gerekiyor. Dünyada örnekleri olduğu gibi biz de kabinli araç isteriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yeni bir çalışma yapabiliriz. Kabinli güvenli araçlar kullanabiliriz” diye konuştu.

Veli Bayraktar

KABİNLİ ARAÇ ŞART OLDU

Sorularımızı yanıtlayan taksiciler ise can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Genç taksici Veli Bayraktar, “Gece geç saatlerde çok sorun yaşıyoruz. Kimin araca bindiğini bilmiyorsunuz. Asla can güvenliğimiz yok. Birkaç arkadaşımız hayatını kaybedince, bu konu gündeme geliyor. Kabinli taksi olsa hem müşteri açısından hem de yolcu açısından iyi olur. Bir an önce kabinli taksi için çalışmalar başlatılmasını istiyoruz. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını ve destek çıkmalarını istiyoruz” dedi.

Tevfik Helvacı

KELLE KOLTUKTA ÇALIŞIYORUZ

Tevfik Helvacı ise şu şekilde konuştu: “Asla güvende değiliz. Önceden şoför bölmesinin ayrılacağını söylüyorlardı. Bir türlü hayata geçmedi. Şu an hiçbir güvenlik önemli yok. Kelle koltukta çalışıyoruz. Vefat eden meslektaşımız yolcuları Tarlabaşı’ndan almış. Ben şahsen geç saatlerde oradan yolcu almıyorum. Gece saat 00.00’dan sonra Taksim taraflarından yolcu almamaya çalışıyorum. Yıllardan beri bu tip olaylar pek yaşanmıyordu ama son zamanlarda yine başladı. Artık yolcunun insafına kaldık.”

Öldürülen meslektaşlarına dua ettiler

İstanbul’da yüzlerce taksici öldürülen meslektaşları için Fatih’te toplandı. Basın açıklaması yapan taksiciler, konvoy yaparak olayın gerçekleştiği yere gitti. Taksiciler burada önce Kur’an okudu daha sonra karanfil bıraktı. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Taksiciler düzenlenen programın ardından dağıldı.

