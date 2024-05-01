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Taksim'e çıkmak için polise saldırdı: 210 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta Taksim'e izin verilmediği halde yürümek isteyen ve polislere saldıran 210 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

17:10 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:12 - 1/05/2024 Çarşamba
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Taksim
Taksim

Her yıl olduğu gibi bu yıl yine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isteyenler polise zorluk çıkardı.


İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Taksim Meydanı kapatıldı ancak bazı gruplar polise saldırdı.


Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.



210 şahıs gözaltına alındı


Yaşanan bu olayların ardından gözaltı sayısını duyuruldu.


Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislere saldıran 210 şahıs gözaltına alındı.




#Taksim
#1 Mayıs
#eylem
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