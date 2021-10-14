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POLİTİKA

Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ve Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'na ilişkin, "Kabil Havaalanı'nın işletmesi ve düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusundaki beklentilerimizi bir kez daha anlattık" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlundan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığında, Bakan Çavuşoğlu ve Afganistan'dan gelen Taliban heyetiyle görüştü. Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Dün akşam bilgi geldi. Kendilerini davet ettik. Heyetlerimizle beraber Emirhan Muttaki'ye refakat eden Kültür ve Enformasyon Bakan vekili, İçişleri Bakan vekili, İstihbarat Başkan vekili gibi isimler vardı. Bizim de aynı şekilde İçişleri Bakan Yardımcılarımız, istihbarat yetkililerimizle görüştük. Kendileriyle kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Uluslararası topluma şu andaki Taliban yönetimine angajmana girmenin önemini anlatıyorduk. Tanımak farklı, angajman farklı bir şey.

Özellikle acil insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. En son 33 tonluk insani yardım talebini Pakistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Özellikle Afganistan'ın yurt dışındaki paralarıyla maaşların ödenmesi konusunda daha esnek davranmalarını bekliyoruz. Terörle mücadelede boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını arttıracağını görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ve Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'na ilişkin, 'Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Batılılar gibi üstten bakarak emirler değil tavsiyeler verdik. Kabil Havalimanı işletmesi ve düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusundaki beklentilerimizi bir kez daha anlattık' dedi.

'KIZLARIN EĞİTİMİ VE KADINLARIN İŞ HAYATINDA ÇALIŞABİLMESİ KONULARINDA TAVSİYELERİMİZİ PAYLAŞTIK'

Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Batılılar gibi üst perdeden değil tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Dini gruplardan kişilerin de yönetime dahil edilmesinin önemini bir kez daha anlattık. Kadın, çocuk ve kızların eğitimi konusunda, kadınların iş hayatına katılmaları konusunda tavsiyelerimizi paylaştık. Bir şeyin altını çizdik, bunu sadece Batılı ülkelerin ön şartı olarak görmeyin, bunun İslam dünyasının beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik.

Bizim Maarif Vakfı'nın çok sayıda okulu var. Bunların 14 tanesi kızlar için açılmıştı. Bunların faaliyetlere başlaması gerektiğini söyledik. Özellikle sağlık sektöründe kadınların tamamının işine döndüğünü kendileri söylediler. Bizim orada yaşayan ve dönmek isteyen vatandaşlarımızı gündeme getirdik. Konsoloslarımızın açılması konusunu gündeme getirdik. Kızılay, AFAD, Diyanet İşleri Başkanlığımızla görüşmeleri gerçekleştirecekler. Havaalanının açılması için beklentileri bir kere daha kendilerine anlattık. Kendileri insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi, ekonomi konusunda, TİKA'nın kalkınma yardımları konusunda devamı için ricalarını ilettiler.

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'GÖÇ DALGASI KONUSUNU DA ELE ALDIK'

Terörle mücadele konusu yine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Çok sayıda Afgan göçmen sadece bizde değil komşu ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a geri dönmek istiyor. Taliban yönetimi de ülkelerine dönmek istiyorlarsa ülkede olan herkes gibi ülkelerine dönmeleri konusunda ellerinden gelen desteği söylediler. Bundan sonra göç akımı olmaması için neler yapabileceğimizi görüştük.

Libya Dışişleri Bakanı Manguş'la bugün bizi ziyaret etti. Kendisiyle verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldık. İkinci yüksek düzeyli stratejik işbirliği konusunu gözden geçirdik. Enerji, kıta sahanlığı, askeri eğitim, polislerin eğitimi, kapasitenin güçlendirilmesi konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. Seçimler hakkında kendilerinden bilgi aldık. Libya'ya desteğimiz ve angajmanlarımız devam edecek. Halkın beklentisi olan alanlarda nasıl destek verebileceğimizi kendilerine anlattık. Enerji ve hidrokarbon konusunda işbirliğimizi gözden geçirdik. Son derece samimi ve verimli görüşme gerçekleştirdik."

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