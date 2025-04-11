Tam 86 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü İzmir'de yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, dün kent genelinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphe üzerine U.A.'yı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde U.A.'nın, ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan arandığı ve hakkında toplam 86 yıl 11 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan U.A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.