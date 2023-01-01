'Tamburalı Paşa' Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı  

Kavacık'ta tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren 86 yaşındaki Kundakçı için Üsküdar'daki Selimiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.





Kızları Gülsen Özbahar, Figen Fenton, damadı Murat Özbahar ile torunu Burak Özbahar, törende taziyeleri kabul etti.

Törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, emekli Orgeneral İsmail Metin Temel, emekli Orgeneral Oktar Ataman, emekli Korgeneral Kemal Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, törende basın mensuplarına, Kundakçı ile ilk berberliğinin 1966 yılına dayandığını ve 1993-1995 yılları arasında Diyarbakır'da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı dönemde kendisinin yardımcılığını yaptığını söyledi.





O dönem terör örgütüne karşı büyük başarılar elde edildiğini anlatan Başbuğ, "Komutanım Hasan Kundakçı, TSK'nın terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, en tecrübeli, en bilgili ve en cesaretli komutanlarından birisiydi. Silahlı kuvvetlerde bulunduğu tüm süreçte ülkesine ve milletine çok büyük hizmetler verdi. Ona kader ortaklığı yapan birisi olarak üzüntüm sonsuz. Kundakçı'nın verdiği üstün hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Emekli Orgeneral Işık Koşaner cenazeye çelenk gönderdi.





Korgeneral Kundakçı, askeri törenin ardından götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.





PKK'ya ağır darbe vuran operasyonları yönetti

Afyonkarahisar'da 1937'de dünyaya gelen Hasan Kundakçı, 1955'te Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1957'de Kara Harp Okulu'ndan piyade asteğmen rütbesiyle mezun oldu. Ağrı, Kıbrıs ve Siirt'teki görevlerinden sonra 1986'da Özel Harp Dairesi başkanlığına atandı.

1970’li yıllarda Atina'da askeri ataşe, 1993-1995 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı olarak görev yapan Kundakçı, 20 Mart 1995'te terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurulan Cudi Dağı Operasyonu ile sınırda ve Irak'ın kuzeyindeki birçok harekatı yönetti.





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