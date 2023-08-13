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Tamer Karadağlı'yı hedefe koyan sanat camiasının asıl niyetini Bahadır Yenişehirlioğlu anlattı: Mevzu sanat değil siz hala anlamadınız mı?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan usta oyuncu Tamer Karadağlı, muhalefete yakın çıkışlarıyla tanınan sanatçıların hedefi haline geldi. Oyuncu, yazar AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Karadağlı'yı hedefe koyan sanat camiasının asıl niyetini anlatan bir yazı kaleme aldı. "Mevzu sanat değil; siz hala anlamadınız mı?" diyen Yenişehirlioğlu, "Onlara göre sanat, sadece onlara hizmet ettiği sürece sanattır" ifadelerini kullandı. Disney'in Atatürk dizisini yayınlamam kararına sessiz kalan 'duyarlı' sanatçılara gönderme yapan Yenişehirlioğlu, "Yani konu tiyatro, sanat, sanatçı veya sanatsal bir başarı değil. Onlar için konu; yıllardır sürdürdükleri tahakkümün, kabile anlayışlarının sarsılması" dedi.

21:54 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bahadır Yenişehirlioğlu, Tamer Karadağlı'yı hedef tahtasına koyan 'duyarlı' sanat camiasının riyakarlığını anlatan bir yazı kaleme aldı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Tamer Karadağlı'yı hedef tahtasına koyan 'duyarlı' sanat camiasının riyakarlığını anlatan bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Karadağlı'nın yeni görevi bazı çevreleri rahatsız etti.

İktidarı kötüleyerek sosyal medyadan sık sık provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, Karadağlı'nın atama kararı sonrası isim vermeden yaptığı paylaşımda "Ben bir soda içeyim" ifadelerini kullandı.

Laçin'in imalı paylaşımı "
Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasını hazmedemedi"
olarak yorumlandı.

Öte yandan bir araya gelen dört Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncusu Karadağlı'nın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini canlandırarak "Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları" notuyla Instagram hesaplarından yayınladı.

Oyuncuların Karadağlı ile dalga geçtiği video, kullanıcıların tepkisini çekti.

Oyuncu, hukukçu, yazar AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Karadağlı'ya yönelik başlatılan provokasyonlara değindi.

"Milletimizin değerlerini yok sayan ve kendisini bu toplumun “patronu” olarak gören kesim..."

"Mevzu sanat değil; siz hala anlamadınız mı?"
başlıklı bir yazı kaleme alan Yenişehirlioğlu,
"Yaşadıklarımız, sanatın her alanında yıllardır süregelen tahakkümün (hegemonyanın) somut bir tezahürü aslında. Kültürel Hegemonya nedir deseler, cevap olabilecek bir süreç. Toplumun parametreleriyle uyuşmayan, sol tandanslı ve yurtdışı bağlantılı; milletimizin değerlerini yok sayan ve kendisini bu toplumun “patronu” olarak gören kesim son yıllara kadar üniversiteleri, konservatuvarları, sivil toplum kuruluşlarını ve sanatsal mecraları kendi hegemonyasını güçlendirmek ve kabul ettirmek için adeta bir ‘araç’ olarak kullanmıştır.
" ifadelerini kullandı.

"Onlara göre sanat, onlara hizmet ettiği sürece sanattır"

Bahse konu kesimin ipotekleri altında olduğunu düşündüğü alanlarda adım atılmasını, 'farklı sesler’ çıkarılmasını asla kabullenmediğini vurgulayan Yenişehirlioğlu,
"Onlara göre sanat sadece kendilerinin onay verdiği kalıplar içerisinde kaldığı ve onlara hizmet ettiği sürece sanattır. Yaşadığı toplumun değerlerine sahip olmayan, onları ifsad eden, topluma kendi karanlık dar çerçevesinden bakan hiçbir sanatçının, sanat akımının, anlayışın hedefine ulaşması, topluma bir şey söylemesi mümkün değildir."
dedi.

"Disney'e karşı bülbüle dönen sanatçılarımız Karadağlı'nın atanmasını eleştiriyor"

"Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması; ülkemizde 5. kol faaliyeti yürüten, kendinden olmayanı ötekileştiren, yok sayan günümüz dünyasının ‘bağnazları’ için bir turnusol işlevi gördü."
diyen Yenişehirlioğlu,
"Geçtiğimiz hafta Disney’in Atatürk dizisini yayınlamama kararına iki kelam edemeyen, dut yemiş bülbüle dönen ‘duyarlı’ (!) sanatçılarımız ve siyasetçilerimiz bugün Karadağlı’nın atamasını hep bir ağızdan eleştiriyor, fikir beyan ediyor... Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları mezunu olan; birçok sinema, tiyatro ve dizi projesinde yer alan bir sanatçımızın genel müdür olarak atanması bu kesimi neden rahatsız ediyor sizce?"
ifadelerini kullandı.

"Onlar için konu; yıllardır sürdürdükleri tahakkümün, kabile anlayışlarının sarsılması…"

Sözlerinin devamında Karadağlı'yı hedef alanların asıl niyetlerini anlatan Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zihniyet sanatımızın ortasında kurmuş olduğu o küçük ve kokuşmuş kabile devletini yaşatmaya çalışmakta.
Kabilelerinden olmadığı sürece, onların ve küresel ortaklarının çıkarlarına hizmet etmediği sürece ne bir sanatçının ne de bir sanat eserinin bu kesimin gözünde bir değeri yoktur. ‘Mevzu sanat değil siz hala anlamadınız mı?’ diye bağırıyorlar aslında:
Asıl niyetlerini açık ediyorlar. Yani konu tiyatro, sanat, sanatçı veya sanatsal bir başarı değil. Onlar için konu; yıllardır sürdürdükleri tahakkümün, kabile anlayışlarının sarsılması…
Onlar ne derse desin; biz milletimizin sesine kulak vermeyle, değerlerini yüceltmeyle, anlatmak istediğini ‘dünyaya anlatmakla’ ve hakikati söylemekle mükellefiz…
Ahmet Hamdi Tanpınar: “Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu.” derken aslında bu toplumun sanata ne denli önem verdiğini de özetliyor.
Sanatına ruhunu katan, bir inanmışlıkla icra eden geçmişimizden bir nebze de olsa ders almış olsak bugün çok daha derinlikli bir sanat anlayışına sahip olurduk şüphesiz…

Bu vesile ile ülkemizin köklü kurumlarından olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı’yı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum…"



#Tamer Karadağlı
#Bahadır Yenişehirlioğlu
#Sanatçı
#Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
#AK Parti
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