Tamer Karadağlı'yı hedefe koyan sanat camiasının asıl niyetini Bahadır Yenişehirlioğlu anlattı: Mevzu sanat değil siz hala anlamadınız mı?

"Yaşadıklarımız, sanatın her alanında yıllardır süregelen tahakkümün (hegemonyanın) somut bir tezahürü aslında. Kültürel Hegemonya nedir deseler, cevap olabilecek bir süreç. Toplumun parametreleriyle uyuşmayan, sol tandanslı ve yurtdışı bağlantılı; milletimizin değerlerini yok sayan ve kendisini bu toplumun “patronu” olarak gören kesim son yıllara kadar üniversiteleri, konservatuvarları, sivil toplum kuruluşlarını ve sanatsal mecraları kendi hegemonyasını güçlendirmek ve kabul ettirmek için adeta bir ‘araç’ olarak kullanmıştır.