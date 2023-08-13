Tamer Karadağlı'yı hedefe koyan sanat camiasının asıl niyetini Bahadır Yenişehirlioğlu anlattı: Mevzu sanat değil siz hala anlamadınız mı?

Bahadır Yenişehirlioğlu, Tamer Karadağlı'yı hedef tahtasına koyan 'duyarlı' sanat camiasının riyakarlığını anlatan bir yazı kaleme aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Karadağlı'nın yeni görevi bazı çevreleri rahatsız etti.
İktidarı kötüleyerek sosyal medyadan sık sık provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, Karadağlı'nın atama kararı sonrası isim vermeden yaptığı paylaşımda "Ben bir soda içeyim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir araya gelen dört Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncusu Karadağlı'nın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini canlandırarak "Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları" notuyla Instagram hesaplarından yayınladı.
Oyuncuların Karadağlı ile dalga geçtiği video, kullanıcıların tepkisini çekti.
Oyuncu, hukukçu, yazar AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Karadağlı'ya yönelik başlatılan provokasyonlara değindi.
"Milletimizin değerlerini yok sayan ve kendisini bu toplumun “patronu” olarak gören kesim..."
"Onlara göre sanat, onlara hizmet ettiği sürece sanattır"
"Disney'e karşı bülbüle dönen sanatçılarımız Karadağlı'nın atanmasını eleştiriyor"
"Onlar için konu; yıllardır sürdürdükleri tahakkümün, kabile anlayışlarının sarsılması…"
Sözlerinin devamında Karadağlı'yı hedef alanların asıl niyetlerini anlatan Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bu vesile ile ülkemizin köklü kurumlarından olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı’yı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum…"