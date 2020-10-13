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Gündem Art arda gaflara imza atan Kılıçdaroğlu hakkında demans iddiası gündemde
POLİTİKA

Tamer Korkmaz'dan ​art arda gaflara imza atan Kılıçdaroğlu hakkında 'demans' iddiası gündemde

Art arda gaflara imza atan Kılıçdaroğlu hakkında 'demans' iddiası gündemde

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na demans teşhisi konulmuş olabileceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu’nun son günlerde verdiği bazı demeçlerin demans işareti olabileceğini söyleyen Korkmaz “Tüm bu algılayamama, hatırlayamama örnekleri; Kemal Bey’in demans başlangıcı yaşadığını düşündürtüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na &quot;demans” teşhisi konulmuş olabilir mi?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "demans” teşhisi konulmuş olabilir mi?

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na demans teşhisi konulmuş olabileceğini iddia etti.

Korkmaz, bugünkü köşe yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:

  • "Geçenlerde kahvehaneler için önerdiği “Yeni Deste” projesinde ısrarlı olduğunu gösterirken, masrafa dikkat çekenlere “Her elde demedim, her oyunda dedim!” diyerek akla ziyan bir cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni deste' açıklaması: Her elde değişsin diyenler kumarbazlar
OYNAT 01:39
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni deste' açıklaması: Her elde değişsin diyenler kumarbazlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyayı tehdit eden koronavirüs pandemisine karşı ortaya attığı 'Kağıt oynarken her oyunda yeni deste açacaksın' önerisiyle ilgili yeni bir çıkışta bulundu. KRT'de konuşan Kılıçdaroğlu, ''Her elde kağıt değişsin diyenler kumarbazlar. Piştiyi, maça kızını çok iyi oynarım. Genel başkan olana kadar arkadaşlarla toplanır oynardık akşamları'' diye konuştu.

Son vukuatı ise kuşkuları iyice zıplattı:

Gazetecinin “Kapalı Maraş’ın açılması konusunda bir değerlendirmeniz olacak mı?” sualini bir türlü algılayamadı.

Önce sustu. Sonra, “Pardon” dedi…

Araya “Necefli ibrik” falan girdiler.

“Kıbrıs” suflesi geldi de, nihayet intikal edebildi.

Kapalı Maraş'ın açılması sorulan Kılıçdaroğlu: Hangi Maraş?
OYNAT 00:28
Kapalı Maraş'ın açılması sorulan Kılıçdaroğlu: Hangi Maraş?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, KKTC halkına bir kısmı açılan Kapalı Maraş hakkındaki değerlendirmesi soruldu. 'Hangi Maraş?' şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu'na, KKTC'den bahsedildiğine yönelik sufle verildi.


"Kemal Bey'in demans başlangıcı yaşadığını düşündürtüyor"

Kemal Bey cenahında ışıklar “son anda” yanıverdi:

Aksi halde, “Kıbrıs’ta yahut Maraş’ta ne işimiz var?” falan da diyebilirdi, mesela!

Son yıllarda, işbu itiraz klişesiyle bozuk çalmayı adet edindi ya…

Neyse, biz mevzuya gelelim:

  • Tüm bu algılayamama, hatırlayamama örnekleri; Kemal Bey’in demans (bunama) başlangıcı yaşadığını düşündürtüyor.
CHP Genel Başkanına -bir süre evvel hatta birkaç sene önce gittiği doktorlar, “demans” teşhisi koymuş olabilirler mi, acaba?

Dikkat: “Gizli” tutuluyor olsa da…

Kılıçdaroğlu’nun “alarm verme” aralığı gittikçe kısalıyor!

Yazar Tamer Korkmaz'ın yazısının tamamına erişmek için TIKLAYIN.

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