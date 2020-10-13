Art arda gaflara imza atan Kılıçdaroğlu hakkında 'demans' iddiası gündemde

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na demans teşhisi konulmuş olabileceğini iddia etti.
Korkmaz, bugünkü köşe yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:
- "Geçenlerde kahvehaneler için önerdiği “Yeni Deste” projesinde ısrarlı olduğunu gösterirken, masrafa dikkat çekenlere “Her elde demedim, her oyunda dedim!” diyerek akla ziyan bir cevap verdi.
Son vukuatı ise kuşkuları iyice zıplattı:
Gazetecinin “Kapalı Maraş’ın açılması konusunda bir değerlendirmeniz olacak mı?” sualini bir türlü algılayamadı.
Önce sustu. Sonra, “Pardon” dedi…
Araya “Necefli ibrik” falan girdiler.
“Kıbrıs” suflesi geldi de, nihayet intikal edebildi.
"Kemal Bey'in demans başlangıcı yaşadığını düşündürtüyor"
Kemal Bey cenahında ışıklar “son anda” yanıverdi:
Aksi halde, “Kıbrıs’ta yahut Maraş’ta ne işimiz var?” falan da diyebilirdi, mesela!
Son yıllarda, işbu itiraz klişesiyle bozuk çalmayı adet edindi ya…
Neyse, biz mevzuya gelelim:
- Tüm bu algılayamama, hatırlayamama örnekleri; Kemal Bey’in demans (bunama) başlangıcı yaşadığını düşündürtüyor.
CHP Genel Başkanına -bir süre evvel hatta birkaç sene önce gittiği doktorlar, “demans” teşhisi koymuş olabilirler mi, acaba?
Dikkat: “Gizli” tutuluyor olsa da…
Kılıçdaroğlu’nun “alarm verme” aralığı gittikçe kısalıyor!
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