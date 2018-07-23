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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Tam gaz hainlik

15 Temmuz’da Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM’yi bombalayan FETÖ’cü Hüseyin Türk’ün koğuşunda motivasyon notu bulundu. Eski pilotun yırtıp çöpe attığı kağıt birleştirilince hainlik günyüzüne çıktı. Notta “daha büyük görevlerden” söz ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ’cü Hüseyin Türk
FETÖ’cü Hüseyin Türk

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombaladığı belirlenen eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'ün cezaevine girdikten sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve FETÖ'cülerle iletişimini sürdürdüğü tespit edildi. Sincan Cezaevi’nde infaz koruma memurlarınca, 22 Şubat'ta FETÖ tutuklularının bulunduğu koğuşta yapılan aramada sanık Hüseyin Türk'ün bir kağıdı parçalara ayırarak çöp kutusuna attığının görülmesi üzerine durum cezaevi yönetimine bildirildi.

ÇÖPTEN TOPLANIP BİRLEŞTİRİLDİ

Memurlar tarafından çöpten alınarak birleştirilen kağıt üzerindeki notun içeriğinin örgütsel doküman niteliğinde olduğunu tespit eden cezaevi yönetimi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, notun FETÖ mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazıldığını tespit ederek şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan fezleke hazırladı.

“DAHA BÜYÜK GÖREVLER VERİLECEK”

Türk'ün koğuşunda ele geçirilen notta şu ifadeler yer alıyor: “Kardeşlerim, sizlerle görev yapmak benim için büyük bir onudur. Sizin gibi yiğitler az bulunur. (..) Allah'ım sana sonsuz hamdüsenalar olsun ki beni bu ordunun küçücük de olsa bir neferi yaptığın için. Sizin gibi cengaverlerle aynı gemide bir tayfa olduğum için bizim rütbelerimizi almış olabilirler, olsun aldırmıyorum. (..) Biz gönülden inanıyoruz ki bu günler Allah'ın izni ve inayetiyle elbet birgün bitecek ve belki de çok daha büyük görevler verilecek. Belki de asıl zorlu sınav o zaman başlayacak. (..) Dualarınızı da bu kardeşinizi de unutmayın. Sizi çok seven abiniz.”

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