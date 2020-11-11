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Gündem Tanju Bey uyanamadı
BOLU

Tanju Bey uyanamadı ​

Tanju Bey uyanamadı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Yaptığı her konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’e göndermeler yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan bu kez de 10 Kasım skandalı ile gündeme geldi. Özcan, Bolu’da Atatürk’ü anmak için Anıt Park’ta düzenlenen törenin sonlarına yetişebildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Kasım töreninde belediyenin çelengini zabıta müdürü bıraktı.
10 Kasım töreninde belediyenin çelengini zabıta müdürü bıraktı.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Yaptığı her konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’e göndermeler yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan bu kez de 10 Kasım skandalı ile gündeme geldi. Özcan, Bolu’da Atatürk’ü anmak için Anıt Park’ta düzenlenen törenin sonlarına yetişebildi. Protokol üyeleri törene başlamadan önce CHP Bolu İl Başkanı’na Tanju Özcan’ı sordu.

CHP’li başkan Bolu’ya hakaret etti
GÜNDEM
CHP’li başkan Bolu’ya hakaret etti

Tanju Özcan

YARDIMCILARI DA YOKTU

  • Özcan’ın gelmediği öğrenilince gözler Özcan’ın 3 yardımcısını aradı. Ancak 3 yardımcının da tıpkı Özcan gibi tören alanında olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine üzerine belediye adına protokol sırasına Zabıta Müdürü Fikret Er geçti. Belediyenin çelengini anıta Zabıta Müdürü Er koydu. Törenin sonuna ancak yetişebilen Özcan’ın sık sık saatine bakması dikkat çekti. CHP’liler Özcan’a sosyal medyadan “Bu vatan yatarak kurtarılmadı” diyerek tepki gösterdi.
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