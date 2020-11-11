Tanju Bey uyanamadı ​ Tanju Bey uyanamadı CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Yaptığı her konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’e göndermeler yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan bu kez de 10 Kasım skandalı ile gündeme geldi. Özcan, Bolu’da Atatürk’ü anmak için Anıt Park’ta düzenlenen törenin sonlarına yetişebildi.

Haber Merkezi 11 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 11 Kasım 2020, 04:04 Yeni Şafak