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Tanju Özcan ile Eren Erdem canlı yayında birbirine girdi: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem canlı yayında birbirine girdi. Erdem, Özcan'ın kendisine yönelik "2'nci sınıftan terk" iddiasına değinerek onun yalancı olduğunu ve kendisini muhatap almadığını söylerken; Bolu Belediye Başkanı ise CHP Genel Başkan Yardımcısı'na yönelik, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." dedi.

22:13 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerinin ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem canlı yayında birbirine girdi.



tv100'de canlı yayına bağlanan Erdem, CHP'deki danışman atamalarına ilişkin açıklamada bulunurken, Özcan kendisine "Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?" sorusunu yöneltti.

Soruyu kimin sorduğunu merak eden Erdem, aldığı cevap sonrasında, "Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." dedi.

Tanju Özcan ise, "Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle cevap verdi.

"İnanılmaz seviyesiz bir adamsın"

Bunun devamında ise iki isim arasında hararetli bir şekilde atışma yaşandı.

"Başörtülü kadınlar neden CHP'ye geliyor?" tartışmalarının yaşandığını ve Tanju Özcan'ın başörtülü kadınları tahkir ettiği gerekçesiyle CHP'ye geldiklerini ileri süren Erdem'e, Bolu Belediye Başkanı, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." sözleriyle karşılık verdi.

Sözlü atışmalar durmadı

İkilinin hararetlenen sözlü atışmalarına ise program sunucusu Erdoğan Aktaş müdahale ederek son verdi. Ancak Aktaş'ın müdahalelerine rağmen Erdem ve Özcan arasında ara ara sözlü atışmalar yaşanmaya devam etti.


CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var
CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de yaşanan kaos her gün sürmeye devam ediyor. CHP'den ihraç edilen ve değişim için kilometrelerce yol yürüyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını kabul etmeyerek "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş" diyerek, "Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor. Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı" ifadelerine yer verdi.


#Tanju Özcan
#Eren Erdem
#Erdoğan Aktaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
24 dakika önce
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