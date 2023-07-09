Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Önce başarısız insanların değişimiyle başlar

Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 7'nci gününde Kahramankazan ilçesine yaklaştı. İlçeye 11 kilometre kala gazetecilere konuşan Özcan, "Dün yine Sayın Genel Başkan önceden yaptığı gibi koltukta kalabilmek için 'Yenileşme' diye bir tanım uydurdu. Hani biliyorsunuz daha önce de 'Yeni CHP' diye yola çıkmıştı; sonra vazgeçmişti. 'Yenileşme' kelimesine katılıyorum. Ama yenileşme zaten sizinle ve ekibiniz ile başlamalı. Önce sizi yenilemeliyiz ki; sonra parti olarak yenileşebilmeliyiz. Ve diyor ki; yenileşmenin önündeki her türlü engeli kaldıracağız. Arkadaşlar, bu açık bir tehdittir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki; bu partiyi gerekirse tabela partisi yapacağım. Bana engel olan, Atatürk'ün ilkelerine inanmış olan herkese partiden temizleyeceğim. Buradan bu anlamı çıkartıyorum. Farklı bir anlamı varsa da çıkıp, bunu kamuoyuna açıklasın. Bu koltukta kalabilmek için yeni bir siyasi manevra" dedi.

'CHP'ye mezhepçiliği soktu'

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği günden bu yana CHP'ye çok büyük zarar verdiğini iddia edip, "Bu bugüne kadar yüksek sesle dile getirilmedi. Ama bugün bunu yüksek sesle dile getirmeye başlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu adeta yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu. Bizler kendisinden önceki hiçbir genel başkanın; İnönü'nün, Ecevit'in, Altan Öymen'in, Hikmet Çetin'in, Deniz Baykal'ın mezhebini, etnik kökenini bilmezdik, sorgulamazdık da. Çünkü bizim böyle bir anlayışımız da parti programımızda da yok. Ama kendisi kurultayda seçilmek için kendi mezhebini açıklayan ilk genel başkan oldu. Bu son derece utanç vericidir ve parti programını da açıkça aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mezhebi, onun şerefidir. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan herkesin etnik kökeni, etnik kimliği, onun şerefidir. Ama laikliğe inanmış bir partiyiz. Bu partide Sünni de Şafii de Alevi de siyasi alanda, CHP içinde etnik kimliğini ve mezhebini asla öne çıkartamaz. Bizim anlayışımız şudur; insan mezhebine, alt kimliğini kendi karar veremiyor. İnsanlar annesi, babası Kürtse Kürt doğuyor. Türkse Türk doğuyor. Aleviyse Alevi, Sünniyse Sünni olarak doğuyor. O kişinin kişisel kaderidir" diye konuştu.

'Laiklik ilkesine vurgu yapıldı'

CHP'de hiç kimsenin etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamayacağını vurgulayan Özcan, "Kimse mezhep milliyetçiliği yapamaz. 85 milyon Alevi, Sünni, Kürt ve Türk milleti, Türk etnisiteleri, bu milletin asli unsurlarıdır; eşit vatandaşlarıdır. Zaten parti programında bu hususlar açıkça vurgulanmıştır. Her türlü mezhepçiliğe, alt kimlik milliyetçiliğine karşı olduğumuz için CHP'ye katıldık. CHP içinde etnik milliyetçilik, mezhepçilik, yapmak isteyen varsa onlara şu çağrıda bulunuyorum; lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. Mezhepçiliğe izin verirsek AK Parti gibi FETÖ'cülerin, menzilcilerin, tarikatların kucağına düşeriz. O yüzden dikkat diyorum. Laiklik ilkesine yeniden vurgu yapıyorum" dedi.















