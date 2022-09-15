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POLİTİKA

Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi: Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın devatini geri çevirmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener yeni itfaiye müdürlüğü açılışına katıldı. Akşener'i büyük bir coşkuyla karşılayan Özcan açılışta yaptığı konuşmada İYİ Parti liderinden Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi. Özcan, "Bolu’da bir kardeşiniz var, sekiz yıllık devlet deneyimi var, aklınızda bulunsun sayın genel başkanım.” dedi.

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Emre Ün Yeni Şafak
Tanju Özcan Meral Akşenerden Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi: Boluda bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
Meral Akşener Bolu'da itfaiye binası açılış törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeni itfaiye binası açılış töreni davetini geri çevirmedi. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Akşener bugün ise Bolu'da Tanju Özcan ile bir araya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu gibi Akşener'i resmi törenle karşıladı.

"KARDEŞİNİZİ UNUTMAYIN"

Açılış konuşmaları esnasında 6'lı masaya değinen Özcan, Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek istedi. Özcan, "Toplum olarak biz de adayı bekliyoruz. Orda da bir sıkıntı olursa, Bolu’da bir kardeşiniz var. Diploması, 8 yıllık devlet deneyimi var. Milletvekiliğinden, girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış, başarı öyküsü de var, aklınızın bir kenarında bulunsun" dedi.

AKŞENER: ŞİMDİ HERKESİ KOMAYA SOKAYIM

Özcan'ın bu çağrısının ardından açıklamalarda bulunan Akşener ise, "Tanju başkanla şöyle bir geçmişimiz var. Ben Meclis Başkan Vekiliydim kendisi de katip üyeydi. Birlikte uzunca bir zaman çalıştık. Bolu için çarpan kalbini bilirim. Bolu için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. Şimdi herkesi komaya sokayım, unutmayacağım" açıklamasında bulundu.

Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi: Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
OYNAT 00:53
Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi: Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın devatini geri çevirmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni itfaiye müdürlüğü açılışına katıldı. Akşener'i büyük bir coşkuyla karşılayan Özcan açılışta yaptığı konuşmada İYİ Parti liderinden Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi. Özcan, 'Bolu'da bir kardeşiniz var, sekiz yıllık devlet deneyimi var, aklınızda bulunsun sayın genel başkanım” dedi.

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