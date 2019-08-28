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MARDİN

Tarih kokan Mardin yükselişe geçti

Mardin Valiliği’nce, zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran tarihi kent Mardin’de ‘Yükseliyoruz Mardin’ sloganıyla Dara bölgesinde sıcak hava balonu uçuşları başladı. Sabahın erken saatlerinde balonla havalanan turistler, hem güneşin doğuşunu izliyor hem de tarihi yapıları kuş bakışı seyrediyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin'de sabahları yükselen balonlar turistlere doğal güzellikleri görme fırsatı sunuyor.
Mardin'de sabahları yükselen balonlar turistlere doğal güzellikleri görme fırsatı sunuyor.

Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi yapıya sahip Mardin, sıcak hava balon uçuşlarıyla da keşfediliyor. Mardin Valiliğince ‘Yükseliyoruz Mardin’ sloganıyla başlatılan projeyle Dara bölgesinde balon uçuşları başladı.

Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran tarihi Dara Antik Kenti’nde, gün doğumunda düzenli balon uçuşları gerçekleştiriliyor.

Turistler, balonla havalandıkları Dara Antik Kenti üzerinde bir yandan güneşin doğuşunu izleme fırsatı buluyor, diğer yandan tarihi yapıları kuş bakışı seyrediyor.

Balon uçuşu düzenleyen şirketin yetkilisi Kemal Pala, balon uçuşunun en eski hava araçlarından olduğunu hatırlattı.

Türkiye’de profesyonel anlamda balon uçuşlarının ilk kez 1993’te Kapadokya’da başladığını belirten Pala, bunun sadece Kapadokya ile sınırlı kalmadığını, birkaç yıl önce Pamukkale’de de balon turizminin başladığını söyledi.

TURİZME İVME KAZANDIRACAK

Pala, uçuşlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek, “Uçuşlarımız bundan sonra devam edecek. ‘Yükseliyoruz Mardin’ sloganıyla başladık” dedi. “Bir tarafımız ova, bir tarafımız Antik Dara Kenti, bir tarafımız Mardin ve bir tarafımız Suriye. Sıcak hava balonuna ilgi ve merak çok güzel. Hem yerli hem yabancı turistlerin yoğunluk gösterdiği bir şehir Mardin” diyen Pala, balon uçuşlarıyla başarılı olan turizm sektörünün daha da ivme kazanacağını anlattı.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ DESTİNASYON

Balon uçuşu koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas da kentin balon turizminde çok ciddi bir altyapı ve kültürel mirasa sahip olduğunu dile getirdi.

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Kafkas, “Balonla yükseldiğinizde altınızda şahane bir görsele ulaşıyorsunuz. Antik Kent Dara’yı, eski Mardin’i görebiliyorsunuz. Kapadokya ve Pamukkale’den sonra Mardin, gerekli altyapıya sahip olduğu için çok ciddi bir üçüncü aday. Burada da bu fizibiliteler çoktan yapıldı. Mardin en iyi üçüncü destinasyon olacak hatta yıllar içinde daha üst sıralara çıkacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

‘Yaşadığım yeri havadan gördüm’

Sabahın ilk ışıklarıyla Dara köyünde oluşan manzara, turistleri büyülüyor.

Dara köyünde yaşayan 13 yaşındaki Barış Gün, sabah erken saatlerde balon hazırlıklarını görünce yakından izlemek için geldiğini, kendisinin de uçma fırsatı yakaladığını söyledi. Daha önce hiç bu kadar büyük balon görmediğini kaydeden Gün, “Yaşadığım yeri havadan gördüm. Çok mutlu oldum. Ağabeylerime çok teşekkür ediyorum” dedi. Balon turuna katılan Yasir Güneş ise ilk defa bu deneyimi yaşadığını ve inanılmaz derecede güzel olduğunu ifade etti.

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