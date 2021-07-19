Tarihi KKTC çıkarması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı KKTC'ye indi. Erdoğan'ın ilk durağı KKTC Meclisi olacak, burada müjdeyi açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyarette bulunuyor. Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis'indeki özel oturumda bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumda ise geçtiğimiz hafta değindiği müjdeyi açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kıbrıs'a gitti.

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Kabine üyelerinin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi (SP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetleri de Kıbrıs'a gitti.

İşte parti heyetleri ve heyetteki isimler:

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye partisinden Celal Adan, Ahmet Erbaş, Murat Çeliker eşlik etti.

BBP heyetinde Mustafa Destici ve Özcan Ünal yer aldı.

SP heyetinde Kıbrıs Barış Harekatı döneminin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ve Salih Turhan katıldı.

DSP heyetinde Önder Aksakal, YRP heyetinden ise Fatih Erbakan, Bayram Sakartepe, Doğan Aydal, Doğan Bekin ve Numan Balcı yer aldı.

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