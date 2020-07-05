Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 34 kişi tutuklandı

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Bu lince sessiz kalınamaz: AK Parti’ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan çirkin saldırıyla gündeme gelen sosyal medya terörünün birçok mağduru ve kurbanı var. Bunlardan biri İyi Parti’den AK Parti’ye geçen Tuba Vural Çokal. 20 binin üzerinde küfür ve hakaret mesajı alan Çokal avukatlarıyla hukuk mücadelesi veriyor.