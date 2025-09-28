Yeni Şafak
Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

07:3428/09/2025, Pazar
DHA
Mersin'deki kaza.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin’in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden 42 ATL 24 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı.


Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





