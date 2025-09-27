Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Düğün kana bulandı: Silahlı kutlama 20 yaşındaki genci hayattan kopardı

Düğün kana bulandı: Silahlı kutlama 20 yaşındaki genci hayattan kopardı

16:4527/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin’de bir düğünde kazara ateş aldığı değerlendirilen silahtan çıkan mermi ile vurularak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yakup Sarıca hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Mersin’de bir düğünde kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun, 20 yaşındaki Yakup Sarıca’ya isabet etti.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5966 sokaktaki 3 katlı bir apartmanın damında meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gelen bazı kişiler silahlarla ateş etmek için çatıya çıktı. Şahısların ateş ettiği sırada çatıda bulunan Yakup Sarıca bir tabancadan çıkan kurşunla sırtından vuruldu. Yaralanan Sarıca, orada bulunanlar tarafından şehir hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, çok sayıda boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Mersin
#düğün
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman yatacak?