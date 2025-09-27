Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da minibüs duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

Diyarbakır'da minibüs duraktaki otobüse çarptı: 15 yaralı

16:2427/09/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, şehir içi minibüsün durakta bekleyen otobüse arkadan çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Minibüs durakta bekleyen halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ kara yolundaki Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, durakta bekleyen 21 BS 833 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin ise hamile olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Diyarbakır
#kaza
#trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman yatacak?