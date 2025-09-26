Yeğenini kazada kaybeden amcadan yürek yakan sözler: Mustafa bu ayakkabısından tanıdım

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen motosiklet sürücüsünün amcasının, "Ayakkabısından tanıdım. Mustafa bu" sözleri ve babasının feryadı yürekleri dağladı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şahin (29) idaresindeki 15 AAY 048 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi bariyere çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerin tarafından yolda güvenlik önemi alınırken Şahin’in cenazesi Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yeğenini ayakkabısından tanıdı
Olay yerine gelen Şahin’in amcasının, "Ayakkabısından tanıdım. Mustafa bu" sözleri ve babasının feryadı yürekleri dağladı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.