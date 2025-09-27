Yeni Şafak
Otomobil bahçeye daldı: Hasat yapan işçilerden 1’i öldü 3’ü yaralandı

17:1427/09/2025, Cumartesi
IHA
Üç yaralının tedavisinin sürdüğü kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin’in Silifke ilçesinde bahçede hasat yapan işçilerin arasına otomobil daldı. Kazada işçilerden 1’i öldü, 3’ü yaralandı.

Mersin’in Silifke ilçesinde hasat yapan işçilerin bulunduğu bahçeye otomobil girdi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Kabasakallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, MD-400’den Erdemli ilçesine doğru seyreden Melahat Y. idaresindeki 33 KMB 60 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye girdi. Otomobil, bahçede zeytin hasadı yapan 4 işçiye çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi. Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, 1’i ağır 4 yaralıyı ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralı, işçilerden Selim Avdil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



#Mersin
#otomobil
#kaza
