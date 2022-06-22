Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Marmaris'teki orman yangınında havadan incelemede bulundu: Çok endişelendirecek bir yangın değil

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangını gece saatlerinde rüzgarın etkisini düşürmesiyle ile ilerleyişini azalttı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.

Kirişci, inceleme sonrası yangını çıktığı andan itibaren Ankara'da takip ettiklerini, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Vahid Kirişci

HAVADAN YANGIN BÖLGESİNİ İNCELEDİ

Helikopterle gece karanlığında da olsa bütün sahayı izleme fırsatı bulduklarını dile getiren Kirişci, "Yukarıdan baktığımızda bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu ama şu anda bulunduğumuz mevki tabii ki birazcık kritik. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik.

İnşallah günün ağarmasıyla 20 helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahalemiz gündüz gözüyle devam ediyor olacak." dedi.

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İHA

Şu anda bölgede arazözlerin, dozerlerin, iş makinelerinin, görevlilerin müdahalesinin sürdüğünü belirten Kirişci, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale ile en kısa zamanda netice almayı ümit ettiklerini bildirdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI KOORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYDR

Rüzgar hızının, hava sıcaklığının yüksek olmadığını, nemin ise yüksek olduğu bir ortamın bulunduğunu aktaran Kirişci, "Tabii ki her an her şey değişebilir. Şu anki şartlar itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil. Netice itibarıyla geçtiğimiz yıl yaşanan hadiseler, bütün vatandaşlarımızı haklı olarak tedirgin ediyor. Ama müsterih olsunlar, özellikle hava araçlarımız, yer araçlarımız, insan kaynaklarımız bakımından çok daha iyi durumdayız." diye konuştu.

Kirişci, koordineli bir şekilde çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

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BAKAN SOYLU: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.





GÜNDEM Marmaris'te orman yangını