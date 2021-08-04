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POLİTİKA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Son ateş sönene kadar devam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelenin, moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan, son ateş sönene kadar devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son ateş sönene kadar devam
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele eden görevlileri, söylenenlerin, sert rüzgarların ve alevlerin yıldıramayacağını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, "Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle 'Yeşil Vatan' için göğüs göğse mücadele eden kahramanlarımız var. Var olsunlar. Son ateş sönene kadar devam" ifadesini kullandı.

Pakdemirli, mesajında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin videoya da yer verdi.

OYNAT 00:59
"Biz buradayız alevle göğüs göğüseyiz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanların videosunu paylaştı. Bakan Pakdemirli 'Ne söylenenler, ne sert rüzgarlar, ne de alevler onları yıldıramaz. Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle YeşilVatan için göğüs göğüse mücadele eden kahramanlarımız var' notuyla paylaştığı videoda kahraman itfaiye ekiplerinin zorlu şartlarda yangın felaketiyle nasıl canhıraş mücadele ettikleri görüntüler yer alıyor..


Devlet millet el ele yangınla mücadele: Binlerce vatandaş orman kahramanları için seferber oldu
FOTOĞRAF 9
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Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınmasının ardından bugün yeniden patlak verdi.
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Ekipler bu bölgede yoğun bir mücadele verirken, ikinci bir yangın ihbarı da Tavas ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde başlayan orman yangını Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi ile Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahalleleri arasındaki geniş bir bölgede etkili oldu.
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Orman ve belediye ekiplerinin yangını söndürmek için verdiği mücadeleye vatandaşların verdiği destek de takdir topladı. Tanker ve saban bağlı traktörleriyle bölgeye gitmek için yola çıkan köylüler, bölgede uzun kuyruklar oluşturdu.
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Araçlarıyla bölgeye ulamayı başaran yüzlerce vatandaş ise, kazma küreklerle yangının ortasına kadar girerek alevlere engel olmaya çalıştı.
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Vatandaşların büyük bir bölümü cansiperhane bir şekilde yangınla mücadele ederken, bir o kadar insan da orman kahramanları için seferber oldu.
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Yangından haberdar olur olmaz Denizli’nin birçok noktasından yola çıkan vatandaşlar, araçlarıyla bölgeye yiyecek içerek ve ihtiyaç malzemesi taşıdı.
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Oluşturulan noktalarda jandarma ekiplerine teslim edilen yardımlar, görevliler tarafından alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırıldı.
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Devlet millet el ele yangınla mücadele
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Devlet millet el ele yangınla mücadele
Devlet millet el ele yangınla mücadele: Binlerce vatandaş orman kahramanları için seferber oldu
Denizli'de binlerce vatandaş dün Buldan ve bugün ise Tavas ilçelerinde çıkan orman yangınları için seferber oldu. Yüzlerce vatandaş ellerinde kazma küreklerle yangın bölgesine koşarken, bir o kadarı da ilin dört bir tarafından orman kahramanları için yardım malzemesi taşıdı.


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