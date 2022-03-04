Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim: Bekir Pakdemir'li görevi Vahit Kirişçi'ye devretti

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıklama yaptı.

#CANLI Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli'den devralıyor. https://t.co/0B6q6L2RG3 — Yeni Şafak (@yenisafak) March 4, 2022

Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, öncelikle sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Tabii ki onun üzerinde bir teşekkürü de bu önemli, vazgeçilmek sektörle ilgili bu görevi bizlere tevdih etmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz etmek isterim.

Sayın Bakanım da belirtti, aslında Bakanlığımız bugünkü haliyle neredeyse dokunmadığı bir alan yok. İklim değişiminin, böyle güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Çok önceleri Türkiye bunları üretmese de olur deyip tarımı ihmal edenler bu ülkede çok oldu. Ama 2002'den bugüne hukuk devletinin olmazsa olmazı olan mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı.

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Bakanlığın görev alanını oluşturan gıda kontrol birimimiz çok çok önemli. Tarım ihtiyacı olan mevzuata kavuşmuş durumda. 2002 yılından bu yana görev almış tüm bakanlarımız bunun gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştılar.

Dolayısıyla bu hizmetler inşallah aksamadan durmaksızın devam edecek. Stratejik kavramı çok önemli. Vazgeçilmez olan bir şeyi de mutlak surette bulunurlukla eşleştirmemiz lazım.

Türkiye pek çok üründe kendi kendine yeterliliği olan bir ülke olarak örnek bir ülke oldu. Biz bu ülkenin bahçesiyle meşgul olan tüm üreticilerimize müteşekkir olmamız gerekir. Orman kısmı da bizim için son derece önemli. Bunlara ilişkin de ormanımızın vazgeçilmez olduğunu da yaşadık. Ben şahsım adıma da milletim adına da şükranlarımı sunuyorum. Bu görevler gelip geçici görevler, kalıcı olan bu millettir. Türkiye su zengini bir ülke değil ama su zenginiymiş gibi hareket eden bir halimiz var. Ben, İngiltere'de doktoramı yaptım, o dönemde 1990 yılı toprak dinamiği alanında çalışırken yardımca danışmanım isterseniz yan dal olarak otonom araçlardan bahsetti.

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GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti: Yerine Vahit Kirişçi atandı

Tarım Bakanlığı görevini devreden Bekir Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

Birçok alanda ciddi kırsala destek ve kırsalda iş imkanı sağlama desteğimiz oldu.

Bu organize sanayi bölgelerinde Türkiye'nin ve Avrupa'ınn ilk ve kez organize bölgesini kurmuş olduk. Su tarım için olmazsa olmaz. Suyun gücünü milletimizle buluşturmak için var gücümüzle çalıştık.

Biz planlamalarımızı yaparken ülkemizin önümüzdeki yüzyıldaki ihtiyaçlarıyla çalışmalarımıza devam ettik. Ormanlık alanımızı 22,9 milyon hektara getirdik. Dünyada orman varlığında 10 basamak yükseltme şansımız da oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası olan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasını başlattık. Bu kampanya milletin bir unsuru haline geldi.

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Tarımsal hasılamız 2.2 kat artışla 407 milyar liraya geldi. Avrupa'da ilk dünyada da 10. sırada Türkiye yerini garantilemiş oldu. Geçen yıl itibariyle Türkiye hem kendi kendine yetmişti hem de 25 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye böyle bir zor dönemde, hala pandemiyi yaşıyoruz, hala kuraklığın etkilerini yaşadık, görev süremizin en az yarısı pandemiyle, kuraklıkla, orman yangınlarıyla geçti. Tüm bu çalışmaları yaparken 25 milyar dolar ihracatımızla da belli bir noktaya ülkemizi getirme şansımız oldu. Toplam bitkisel üretimimiz 2020 yılıyla cumhuriyet tarihinin rekoru olmuştur.

Küçükbaşta Avrupa'da birinciliğimiz vardı, devam ediyor Büyükbaşta da Avrupa'da 1. sıraya yerleştik. Ekibime çok çok teşekkür ediyorum, bir şeyler yaptıysak onların sayesinde oldu. En büyük teşekkür Sayın Cumhurbaşkanımıza, her zaman bize destek oldu. Sözü sayın bakanımıza bırakıyorum.

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VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

4 Aralık 1960'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Vahit Kirişci, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalışan Vahit Kirişci, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. ve 23. dönemde TBMM'ye AK Parti'den Adana Milletvekili olarak giren Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

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İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.