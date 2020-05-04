Tartışıtığı kardeşini tüfekle yaraladı: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman'ın ilçesine bağlı Tekağaç Köyü Beşir mezrasında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Mehmet ve kardeşi Sadi Ölmez (44) arasında tartışma çıktı.

Mehmet Ölmez, yanında bulunan tüfekle kardeşi Sadi Ölmez'e ateş etti.

Kardeşi tarafından vuruldu

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ölmez, yanında bulunan tüfekle kardeşi Sadi Ölmez'e ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Sadi Ölmez, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sadi Ölmez, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşini yaralayan Mehmet Ölmez ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.