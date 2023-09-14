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Tartıştığı kuzeni ile eşini kamyonetiyle ezdi: Bir ölü 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Murat E., tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetini sürdü. Olayda, kamyonetin altında kalan Bilal E. hayatını kaybederken, Fatma E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi ağır yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

07:16 . 14/09/2023 Perşembe
DHA
Murat E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor

Murat E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor

Olay, dün saat 10.42'de Karaçulha Mahallesi yaş sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Murat E. ile kuzeni Bilal E. arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat E., bir süre sonra kamyonetiyle yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı. Kamyonetteki Murat E.'yi gören Bilal E.'nin eşi Fatma E., iş yerinden çıkıp, elindeki sopayla araca vurdu. Murat E. ise kullandığı kamyonetle önce Fatma E.'ye çarptı, ardından Bilal Erdoğan ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracını sürerek ezdi. Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken, Murat E. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal E.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma E. ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

O anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Murat E.'nin, kamyonetiyle Bilal E. ve eşi Fatma E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin üzerine aracını sürüp, ezdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.


Bağcılar'da dehşet: Kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Bağcılar'da dehşet: Kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu

Bağcılar'da hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilini park etmek isterken kamyona sürten sürücüye, hafriyat kamyonu şoförü yanında bulunan silah ile ateş ederek yaraladı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay, Bağcılar Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı. Cadde üzerinde devam eden tartışmada, 16 SRT 89 plakalı otomobil sürücüsü, park etmek istediği aracını hafriyat kamyonuna sürttü. Kamyondan inen şoför ile otomobil sürücüsünün tartışması kavgaya dönüştü. Kamyon şoförü, yanında bulunan silah ile önce havaya, ardından tartıştığı otomobil sürücüsünün bacağına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Mahalle esnafı Kenan Bayar "Yol tartışmasından dolayı oldu. Damperli kamyon arabayı sıkıştırıyor ondan dolayı tartışma çıkıyor. Küçük araba bu mahallede bir yere ziyarete gelmiş, o sırada dönerken arabaya vuruyor, hafiften dokundurma oluyor. Sonra da ağız dalaşı ile başlayarak kavga çıkıyor. Bir kişi yaralanıyor, ayağından yaralanıyor" dedi.


#Muğla
#Fethiye
#Kavga
#Cinayet
22 dakika önce
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