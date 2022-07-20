Gündem Tatilcileri tuzağa düşürdüler 1,5 milyon TL dolandırıp sırra kadem bastılar
MUĞLA

Tatilcileri tuzağa düşürdüler: 1,5 milyon TL dolandırıp sırra kadem bastılar

Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tatilcileri tuzağa düşürdüler: 1,5 milyon TL dolandırıp sırra kadem bastılar
Arşiv

Bodrum'da kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu. Ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, vatandaşları inandırmayı başaran dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu.

Dolandırıcılar, Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşları Pinokyo adlı sitedeki evlerin görüntülerini göstererek kandırdı.

Türkiyeden dev petrol hamlesi

Türkiye'den dev petrol hamlesi

Yeni hedef açıklandı: Tüm dünyanın gözü burada.
Konvoyunu görenlerdönüp bir daha baktı

Konvoyunu görenler
dönüp bir daha baktı

​Bir il bu düğünü konuşuyor.
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

​ÖSYM'nin sitesinde duyuruldu.

​Provokasyon çabalarında yine çuvalladılar.
Avrupa'da rekor sıcaklar

Avrupa'da rekor sıcaklar

​40 dereceyi aştı uzmanlardan kritik uyarı geldi.

​Silah taşıyan geminin borcu olduğu öne sürüldü.

Promosyonu düşük kalanlar bankaya koşsun.
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Emine Erdoğan'dan barış ve hoşgörü mesajı.

Uyuyunca bagaja konulan bebek düşerek can verdi.

​'Artık rahatlıkla ödeyebiliriz.'

​Kaybolan iki çocuktan birinin cesedine ulaşıldı.

Sonuçlar açıklandı ,tercih maratonu 27 Temmuz'da başlayacak.

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü kutlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.