Tatilcileri tuzağa düşürdüler: 1,5 milyon TL dolandırıp sırra kadem bastılar Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.

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