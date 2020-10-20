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BOLU

Tavuk dönerden çıkan şoke etti

Türkiye'nin önde gelen et firmalarından birisinin sattığı tavuk dönerde yolunmamış tavuk tüyü çıktı. Tüketici karşılaştıkları manzarayı sikayetvar.com sitesinde paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Tavuk dönerden çıkan yolunmamış tüy şok etti.
Tavuk dönerden çıkan yolunmamış tüy şok etti.

Bolu’da faaliyet yürüten ve Türkiye’nin en büyük beyaz et firmalarından birisinin paketler halinde sattığı tavuk dönerinden yolunmamış tavuk tüyü çıktı. Tavuk döneri paketini açtıktan sonra et üzerindeki tüylerle karşılaşan tüketiciler gözlerine inanamadı.

Tavuk dönerden çıkan yolunmamış tüy şok etti.
  • Tüylü tavuk etinin fotoğrafını çeken tüketici sikayetvar.com sitesinde yaşanılanları şu şekilde anlattı:
  • “1 yıla yakın bir süredir tavuk döner tüketiyoruz. Bu seferkinde dikkatimi çeken şey aşağıda fotoğrafta görülen yolunmamış tavuk tüyleri oldu. Bundan sonra maalesef geriye kalan kısmı tüketemedim. Tüy kökleri o kadar kalındı ki midem bulandı. Midesi hassas bir insan olarak sabah kahvaltısını yapamadım. Bir süre tavuk döner yiyebileceğimi zannetmiyorum.”

Tavuk dönerden çıkan yolunmamış tüy şok etti.

Yine aynı firmayla ilgili başka bir tüketicinin aldığını bütün tavuktan da yolunmamış tüy çıktı. Gerekli belgelerle şikayetçi olacağını ifade eden tüketici, "Almış olduğumuz ürünü eve gelince açtıktan sonra büyük bir şaşkınlık içerisinde tavuğun tüylerinin üzerinde olduğunu gördük. Pandemi dönemimde sağlık, hijyen, temizlik korkusu ile yaşarken, ben bu ürünü çocuklarıma nasıl yedireyim? En kısa zamanda gerekli yerlere elimde belgelerimle gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Malatyalı işletmeci yaptı: Alabalıklı lahmacuna yoğun ilgi
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Balık restoranı işleten ve daha önce de yaptığı alabalıklı pizzanın patentini alan Ali Eren Çiçek, kıyma et, sebze ve çeşitli baharatlarla yapılan lahmacunun içine et kıyma yerine alabalık koyarak farklı bir lezzet ortaya çıkardı.
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Kiremitte, ızgarada ve kızartma halinde pişirilen alabalık yedikleri restoranda, yapılan alabalıklı lahmacun, duyanları şaşırttı. Restoran işletmecisi Çiçek, yiyenlerin beğendiği alabalık lahmacunun patentini alması almak için başvuruda bulundu.
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Ali Eren Çiçek, müşterilerinin görüşleri doğrultusunda alabalıklı lahmacun yapma kararı aldıklarını belirterek, Sürekli alabalıklı lahmacunun tadını merak ediyorlardı. Bundan ötürü deneyelim dedik.
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Müşterilerimizin damak tadına sunduk ve beğeni aldık. Zamanla daha çok beğenildikçe menümüze de koymayı düşünüyoruz. Daha önce alabalıklı pizzanın patentini almıştık şimdi de alabalıklı lahmacunun patentini almak için başvuruda bulunduk dedi.
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Çiçek, kentte ilgi gören lezzeti; alabalık, domates, biber, sarımsak ile elde ettikleri karışımı ince hamur üzerinde 10 dakika odun ateşinde pişirerek hazırladıklarını kaydetti.
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Malatyalı işletmeci yaptı: Alabalıklı lahmacuna yoğun ilgi
Malatya'da restoran işleten Ali Eren Çiçek, normalde et kıyma ile yapılan lahmacunun içine alabalığı kıyma haline getirip, koyarak satışa sundu. Ürünün patentini almak için başvuruda bulunan Çiçek'in alabalık lahmacunu vatandaşlardan yoğun rağbet görüyor.
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