Tavuklu pilavı yiyen hastanelik oldu: Polis seyyar satıcıyı gözaltına aldı

Alaşehir merkezde seyyar satıcıdan gün içerisinde farklı zamanlarda tavuklu pilav yiyen 7 kişi bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Hastaneye gelen Furkan Ç. (19), Süleyman K. (52), Fatma K. (48), Ayfer A. (47), Gamze G. (24), Halil G. (26) ve Barış K. (25) hemen gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahade altına alındı.
Hastanede tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, Süleyman K. ve eşi Fatma K.’nın tedavisi devam ediyor. Olayın ardından seyyar satıcı L.C. (36) polis tarafından gözaltına alınırken, tavuklu pilavdan da incelenmek üzere numune alındı.
Hastanede olayı anlatan Süleyman K’nin oğlu Mehmet K, “Annemle babam oğlum için tavuklu pilav almışlar, oğlum da yememiş, bunun üzerine annemle babam ikisi birlikte yemişler şimdi hastanede yatıyorlar” dedi.
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Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 408 sokakta meydana geldi.
Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası 4 katlı Can Apartmanın bitişiğindeki yaklaşık 3 metrelik bahçe istinat duvarı çöktü.
Çökme nedeniyle apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil toprak altında kalırken, üst sokakta bulunan topraklardan binalara doğru toprak kayması meydana geldi.
Sesleri duyan çevredeki apartman sakinleri çökme riskine karşı tedbir amaçlı evlerini boşaltırken, 410’uncu sokakta bulunan bir gecekondu ise tahliye edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye belediye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesine gitti.
Toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltılırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam etti. Tedbir amaçlı ise Birlik Mahallesi 410’uncu sokak a kapatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ise olay yerine gelerek bilgi aldı.
Ankara’da korku dolu anlar: Dört apartman ve bir gecekondu boşaltıldı
Ankara'da yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın bahçe istinat duvarı yıkıldı. Apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil yıkılan duvarın altında kalırken tedbir amaçlı vatandaşlar tarafından toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı.
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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi Doktor Ekrem Paksoy Sokağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan’ın (44) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Arslan’ın cesediyle karşılaştı.
Yapılan incelemelerde Arslan’ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Komşuları Arslan’ı en son 2 hafta önce eve girerken gördüğü öğrenildi.Acı haberi alan Arslan’ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Hatice Arslan’ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.<br>Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Hatice Arslan’ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.<br>Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yalnız yaşayan ve evinden kötü kokular gelen kadın ölü bulundu
Yalnız yaşayan ve evinden kötü kokular gelen kadın ölü bulundu
Evden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı: 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi
Bursa'da bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının ölümü, evden gelen kötü kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıkarken, yapılan incelemelerde Hatice Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaza, akşam saatlerinde Bayrampaşa Sağmacılar viyadüğü Topkapı istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre 34 EYH 352 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu 34 RP 6326, 34SN 1999 ve 34 BZD 499 plakalı araçlara çarparak durabildi.
Durumu gören civardaki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdehalesini olay yerinde yaptığı 7 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Kazaya sebebiyet veren 34 EYH 352 plakalı araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.
Ekipler kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Ahmet İnce “Biz hareket halindeydik normal araç içinde goygoy yapıyorduk. Hızımız falan normaldi. Anlık bir darbeyle biz savrulduk. Anlatılacak gibi değil çok kötü bir şeydi. Arkadaşım bacağım koptu feryadıyla seslenince panikle dışarı çıkıp arkadaşımı çıkardım. Çok şükür ki öyle bir şey olmamış. Ben sonradan öğrendim ki bize çarpan arkadaş yardım etmek yerine kaçmayı tercih etmiş” dedi.
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
TEM bağlantı yolunda feci kaza: Yedi kişiyi yaralayıp aracıyla kaçtı
Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda seyir halinde bulunan bir otomobilin, aynı yönde ilerleyen 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin olaydan sonra kaçtığı belirtilirken, yaralıların yardımına olay yerinden geçen yunus polisleri koştu.