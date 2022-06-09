Tavuklu pilavı yiyen hastanelik oldu: Polis seyyar satıcıyı gözaltına aldı

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Ahmet İnce “Biz hareket halindeydik normal araç içinde goygoy yapıyorduk. Hızımız falan normaldi. Anlık bir darbeyle biz savrulduk. Anlatılacak gibi değil çok kötü bir şeydi. Arkadaşım bacağım koptu feryadıyla seslenince panikle dışarı çıkıp arkadaşımı çıkardım. Çok şükür ki öyle bir şey olmamış. Ben sonradan öğrendim ki bize çarpan arkadaş yardım etmek yerine kaçmayı tercih etmiş” dedi.