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POLİTİKA

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: Türkiye usulüne uygun şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin hem kanuna hem de sözleşmedeki çekilme usulüne uygun şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ açıklama yaptı.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tartışmalar üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Geçmişte Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu tarafından feshedilen bazı ikili, çok taraflı andlaşmaları sıralayan Bozdağ, "Anayasa'nın 90. maddesi, sadece milletlerarası andlaşmanın onaylanmasını düzenler. Anayasa’da andlaşmalardan çekilmeye dair bir hüküm yoktur. Milletlerarası andlaşmalardan çekilme yetkisini kanun, yürütme organına vermiştir. Yorumla somut kural değişmez ve değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Türkiye'nin çok sayıda milletlerarası andlaşmadan çekildiğine işaret etti.

Türkiye'nin, sadece yürütme organı kararıyla milletlerarası andlaşmalardan çekildiğini belirten Bozdağ, "TBMM’nin çıkardığı kanunla Türkiye’nin çekildiği tek bir milletlerarası andlaşma yoktur. Bunun aksini gösteren yasa da pratik de yoktur. Kaldı ki İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi, sözleşmeden çekilmeyi düzenliyor. Buna göre taraflardan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bildirimle bu sözleşmeden çekilebilir. Türkiye, hem kanuna hem de sözleşmedeki çekilme usulüne uygun sözleşmeden çekilmiştir." paylaşımında bulundu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılırken, kendi partisinde peş peşe ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kadınlara seslenerek ''Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum.' dedi.


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